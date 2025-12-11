ASCOLI PICENO – Sabato 13 dicembre alle 16 presso la Sala Eventi della Bottega Terzo Settore per il ciclo dedicato al dialetto ascolano la Fondazione Fabiani organizza un incontro dedicato all’Apostrofario, l’arguto elenco di appellativi e di modi di dire in dialetto ascolano raccolti da Maria Rita Ferrari.
Con l’autrice dialoga Sabina Gaspari ed anche l’occasione per presentare il nuovo Calendario Ascolofico 2026 che propone per ogni giorno del prossimo anno frasi dialettali della tradizione ascolana, raccolti sempre da Maria Rita Ferrari. L’iniziativa si conclude con gli auguri di Buone Feste da parte della Fondazione Fabiani.
