MONTEPRANDONE – Torna la Mostra Colombofila organizzata dall’Associazione Colombofila Avicunicola Picena (A.C.A.P.), unica associazione marchigiana con sede a Monteprandone che ha lo scopo di selezionare e divulgare la pura razza di colombi e polli ornamentali, oltre a tutelare e salvaguardare gli animali da cortile della biodiversità della Regione Marche.

La manifestazione, giunta alla 40esima edizione, di anno in anno, permette di riscoprire la storia del territorio piceno e marchigiano con le sue tradizioni rurali. Quest’anno si terrà, in concomitanza alla 7^ edizione della Mostra Avicola, in una nuova location al Centro Liebherr in zona Campolungo a Villa Sant’Antonio di Ascoli Piceno in viale Mutilati e Invalidi del Lavoro n. 125.

Saranno presenti 700 Colombi ornamentali di 43 razze nazionali ed estere e 154 polli ornamentali di 23 razze nazionali ed estere, per un totale di 854 animali che saranno giudicati dai giudici federali.

L’inaugurazione si terrà sabato 13 dicembre, ore 11, alla presenza delle Autorità civili, del Presidente Gabriele Brandimarte, del Presidente Onorario Gabriele Acquaroli e del Direttivo ACAP. Ingresso gratuito.

“La novità di questa edizione, oltre alla nuova location – spiega il presidente dell’ACAP Gabriele Brandimarte – è l’esposizione di tutte le 7 razze della biodiversità Marchigiana: Colombo Ascolano, Coniglio Nero Gigante del Piceno, Tacchino marchigiano, Oca delle Marche, Anatra del Crivelli, Razza Avicola Marchigiana e Faraona dal Ciuffo, quest’ultima in fase di riscoperta. Inoltre, per la prima volta, avremo il piacere di ospitare nel padiglione della mostra sociale, l’Assemblea della commissione animale dell’AMAP Marche, agenzia per l’innovazione nel settore Agroalimentare e della Pesca della Regione Marche, ente che permette la tutela e la salvaguardia della biodiversità animale e di preservare queste razze dall’estinzione e dall’erosione genetica”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.