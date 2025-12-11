ASCOLI PICENO – Il portiere dell’Ascoli Samuele Vitale, questa mattina ha parlato in conferenza stampa, in vista del match contro il Guidonia in programma Domenica 14 Dicembre alle ore 17:30 allo stadio “Città dell’Aria” di Guidonia Montecelio match valido per la 18° giornata del girone B di Serie C.

Un’analisi che parte dalla vittoria di lunedì sul Forlì, per poi parlare del prossimo impegno di campionato col Guidonia: “Quello di lunedì è stato un successo importante, abbiamo ritrovato una vittoria che ci dà fiducia, i primi trenta minuti sono stati combattuti, loro venivano forte uomo su uomo, dopo l’abbiamo sbloccata, controllata e portata a casa. Non che prima non avessimo fiducia, nelle scorse partite la prestazione c’è sempre stata, ma avevamo un po’ di amaro in bocca perché, pur creando occasioni, non portavamo a casa il risultato. La fiducia si crea col lavoro quotidiano, Marcos Curado è uno dei più forti della categoria, a livello di esperienza e di qualità ci dà una grande mano, ci dà sempre consigli, anche in allenamento, lo seguiamo, è il nostro capitano. Alagna sta facendo un grandissimo campionato, è un professionista che si allena sempre forte. Sì, gli avversari provano a metterci in difficoltà, ma li studiamo col Mister e con lo staff per trovare le contromisure e il modo per uscire dal basso”.

Sull’avversario di domenica: “Il Guidonia sta facendo un grande campionato, è una squadra solida, che subisce pochi gol, ma ci concentriamo su quello che possiamo fare noi studiando le contromisure giuste”.

L’estremo difensore ha parlato anche del suo rendimento, dei tifosi, delle dirette concorrenti e di suo fratello Mattia: “Sono contento di quello che sto facendo, ma c’è ancora tanto da migliorare, più giochi e più fai esperienza, il nostro è un nuovo modo di giocare, che ti apre un nuovo tipo di pensiero. Il clean sheet ritrovato col Forlì? Fa piacere, ma non è un’ossessione, lavoro per la squadra e per fare quello che mi viene richiesto, che, chiaramente, è anche subire meno gol possibili. A Guidonia ci saranno tanti tifosi, ci danno una carica intensa, speriamo di dar loro una gioia, spero possano seguirci sempre e che in futuro non ci siano altre limitazioni. Arezzo e Ravenna? Sono squadre molto esperte, stanno facendo un grandissimo campionato, non temiamo nessuno e dobbiamo continuare nel lavoro che stiamo facendo, anzi ancora di più. E’ vero, mio fratello Mattia sta facendo molto bene col Vicenza, sarebbe un sogno rincontrarci a maggio entrambi felici”.