ASCOLI PICENO – Si svolgerà domenica 14 dicembre in Ascoli Piceno, a partire dalle ore 16, presso la Sala della Ragione del Palazzo dei Capitani del Popolo, la Cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori della sedicesima edizione del Concorso di Poesia – Edizione anno 2025, promosso ed organizzato dal Festival dei due Parchi, patrocinato dalla Regione Marche e dal Comune di Ascoli Piceno, e dedicato, a partire proprio da questa edizione, alla memoria di Giuliano Angelini.

Numerosi i poeti, professionisti e non, provenienti da tutt’Italia e dall’estero, che hanno preso parte all’iniziativa. Vincitrice della Sezione Adulti è risultata la Poetessa CACCIA Angela di Crotone con il componimento “Prendi Settembre”, seguita dalla Poetessa BIANCUCCI Tatiana con la lirica “Acquasanta”.

Corposa anche la partecipazione alla Sezione Ragazzi, da sempre fiore all’occhiello del Concorso, che vede le giovani penne confrontarsi su temi legati all’ambiente, alla contemplazione e salvaguardia delle bellezze naturali e in particolare di quelle dei due Parchi, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, a cui è dedicato il Festival. Tra i tantissimi partecipanti, singoli e scolaresche, anche qui provenienti da tutt’Italia, Menzione Speciale per il componimento “A te, Papà” del giovane poeta Talladira Francesco di Roma. Secondi ex aequo, Emma Hensemberger con la Poesia “Il Cielo” e Alessandro Ciorei dell’I.C. Alberto Manzi di Villalba di Guidonia, in provincia di Roma, con l’opera “Lorenzo”.

Al terzo posto, “Il nostro viaggio”, dedicato ai Monti Sibillini, della Classe 3b della Scuola Primaria di Bolgare in Bergamo e, ex aequo, le poetesse Aurora Lelli e Agnese Sciamanna dell’IC Castel di Lama 1, Scuola Secondaria di primo grado Enrico Mattei, con l’opera “L’Alba”.

La Cerimonia di Premiazione, ad ingresso gratuito, verrà impreziosita dalla partecipazione delle allieve di Canto della prof.ssa Victoria Viola dell’Istituto Musicale Gaspare Spontini, Vittoria D’Alessio e Lucia Bottacini, che intervalleranno la lettura dei componimenti poetici, vincitori e non.

