ASCOLI PICENO – Domenica 14 dicembre l’Ascoli sarà impegnato nella trasferta di Guidonia, alle ore 17:30 allo stadio “Città dell’Aria” affronterà la squadra laziale per la diciottesima giornata del girone B del campionato di Serie C.

I laziali occupano il quarto posto in classifica, proprio sotto il Picchio, dopo la storica promozione in C è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante. Sono 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, con 14 reti all’attivo e 11 reti subite (seconda miglior difesa del girone B insieme all’Arezzo).

Queste le parole di mister Tomei in conferenza stampa: “La fiducia non l’abbiamo mai persa, ci sono partite che si può giocare meglio e altre meno bene. La vittoria di lunedì ci ha dato morale. Se fai buone prestazioni, ma non porti a casa nulla è demoralizzante. Vedo i ragazzi quanto si impegnano e se la meritavano”

“Guidonia squadra di tutto rispetto da affrontare con molta attenzione, meritano la posizione che hanno, il campo è piccolo, verrà fuori una partita di duelli continui. Partita dura. Loro. 3-5-2, dipende come lo interpreti sono la seconda miglior difesa, squadra di categoria che concede poco e sono molto organizzati”.

Ascoli diverso col Forlì, tante verticalizzazioni cambiato qualcosa anche mentalmente nel volere cercare di più il gol:”Sono le partite che ti portano ad avere una dinamica o l’altra. La partita cambia e se si creano spazi possiamo fare male. Le partite aperte danno vantaggi a tutti, abbiamo sfruttato bene le opportunità con precisione ed efficacia.”

Recuperati bene, dopo averli aspettati Corradini e Ndoj:”Ndoj può essere efficace molto in avanti sta bene e può darci una grande mano. Anche sulla trequarti.”

Sulla classifica e sul percorso:”Come mentalità penso che il percorso sia infinito. Devi essere sempre attento a tutte le situazioni e i cambiamenti. Il calcio è in continua evoluzione, questo è uno stimolo per noi che dobbiamo migliorare e trovare soluzioni sempre nuove e per chi fa questo lavoro. Quello che mi da soddisfazione è che siamo partiti da zero e stiamo costruendo qualcosa di valido e abbiamo acquisito uno status di squadra rispettabile, che per me è fondamentale. Anche per la correttezza, penso anche all’immagine bella che possiamo dare. Il presidente non ama le furbizie e mi rimase impresso quello che mi disse. Amo la grinta, ma rimanere negli standard della correttezza è molto importante”.

Gli infortunati:”Abbiamo recuperato sia Chakir, Corazza e Oviszach. Corazza rientra da un lungo periodo non potrà partire dall’inizio.”

I tifosi hanno risposto presente anche a questa chiamata, tutti esauriti i 592 biglietti messi in vendita per il Settore Ospiti-Tribuna. “Per noi è fondamentale, a noi fa tanto piacere, giocare fuori casa con i nostri tifosi e fargli sentire la vicinanza ai ragazzi è importantissimo. Rispondono sempre in maniera meravigliosa e li ringrazio”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.