ASCOLI PICENO – Dopo il quarto risultato utile consecutivo conquistato sul difficile campo di Fossombrone, il tecnico Simone Seccardini analizza il momento positivo della squadra, soffermandosi sull’importanza dell’aspetto mentale in vista della sfida di domenica 14 dicembre contro la Sammaurese, allo stadio “Del Duca”, match valido per il girone F di serie D.

Spazio anche alle dinamiche di mercato e alla situazione dell’infermeria, con un aggiornamento sulle condizioni di D’Alessandro, Mazzarani e De Santis e sull’arrivo di Lorenzo Viganò.

Ecco le dichiarazioni del mister, riportate dal portale del Club ascolano: “Da settimane parliamo di una squadra che ha acquisito maggiore consapevolezza e maturità. Oggi riusciamo a leggere meglio le partite e ad affrontare anche campi complicati con l’atteggiamento giusto. In un campionato come questo la continuità è determinante, e questa serie positiva ci conferma che stiamo lavorando nella direzione corretta. In partite di questo tipo l’aspetto mentale fa la differenza. Non dovremo andare fuori giri: serviranno pazienza, lucidità e capacità di interpretare bene i momenti della gara. La Sammaurese ha una classifica complicata e farà di tutto per ottenere un risultato positivo, quindi sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti. Abbiamo accolto la richiesta di Galbiati, un ragazzo serio che aveva bisogno di maggiore continuità. Al suo posto è arrivato Lorenzo Viganò, un profilo che seguivamo già e di cui conosciamo bene le caratteristiche e il potenziale. Per quanto riguarda l’infermeria, contiamo di riavere a disposizione D’Alessandro e Mazzarani nel breve periodo, mentre per De Santis servirà ancora un po’ di tempo e al momento non possiamo definire tempistiche precise. Siamo soddisfatti del gruppo che abbiamo: non c’è l’assillo di intervenire sul mercato. Direttore e società, come sempre, resteranno vigili e pronti a cogliere eventuali opportunità utili per il futuro”.

