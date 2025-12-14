GUIDONIA MONTECELIO – ASCOLI

diciottesima giornata del girone B del campionato di Serie C, ore 17:30 stadio “Città dell’Aria” di Guidonia Montecelio

Si affrontano Guidonia e Ascoli, per la prima volta nella storia. Esauriti i posti per gli ospiti sono infatti 592 i tifosi bianconeri presenti.

Mister Tomei recupera Chakir e Corazza, ancora infortunati Oviszach, Nicoletti e Del Sole. Il tecnico dei laziali Ginestra non avrà a disposizione gli infortunati Coscia e Malomo. .

FORMAZIONI UFFICIALI

GUIDONIA MONTECELIO: Stellato, Esempio, Cristini, Spavone (72’ Sannipoli), Santoro, Stefanelli (87’ Errico), Zuppel, Tascone (76’ Mastrantonio), Vitturini, Zappella, Tessiore (87’ Franchini). A disp. Mazzi, Toma, Marchioro, Calzone, Falleni, Russo. All. Ginestra.

ASCOLI: Vitale, Damiani, Ndoj (62’ Chakir), D’Uffizi (87’ Silipo), Guiebre, Alagna, Curado (15’ Menna), Rizzo, Gori, Milanese (62’ Rizzo Pinna), Corradini. A disp. Brzan, Barosi, Pagliai, Corazza, Bando, Cozzoli, Palazzino, Zagari. All. Tomei

ARBITRO: Ursini di Pescara

RETI:

NOTE: Ammoniti: Guiebre (A), Santoro (G), Rizzo (A), Chakir (A), Zuppel (G), Esempio (G). Spettatori 1.960 (di cui 592 ospiti) per un incasso 21.215,00 €. Rec. 2’ pt, 9’ st.

PRIMO TEMPO

0- Inizia la gara. Ascoli in maglia bianconera, Guidonia in completo blu con rifiniture gialle e rosse. Si gioca sul sintetico

1- occasione Guidonia, con Tessiore che dalla lunetta tira fuori

15- Primo cambio Ascoli: esce il capitano Curado, dentro Menna

19- Ammonito Guiebre

26- Punizione di Ndoj dai 25 metri pallone alto sopra la traversa

27- Rasoterra di Spavone, blocca Vitale

33- Destro pericoloso in area di Spavone dopo un gran controllo, respinge con la testa Menna

35- Tiro-cross di Stefanelli che sfiora il gol dalla sinistra, para in tuffo Vitale

41- Occasione Ascoli: Gori in area serve Ndoj, tiro che termina sull’esterno della rete deviato in corner

46- Riprende la gara. Nessun cambio all’intervallo

SECONDO TEMPO

46- Sinistro debole di Gori

57- il Guidonia si gioca la card FVS per un fallo in area di Ndoj su Zuppel.Ursini rivede l’azione e non assegna il rigore per i padroni di casa

62- tiro dal vertice di Tascone che nasce da uno schema su punizione, pallone sopra la traversa

63- Doppio cambio Ascoli: escono Ndoj e Milanese, dentro Rizzo Pinna e Chakir

67- tiro debole di mancino in area di Zuppel, para Vitale

68- Ammonito Tascone per un fallo di Damiani che spazza lontano un pallone poi per un uomo del Guidonia a terra. Quasi rissa in campo

70- Si gioca un’altra card il Guidonia per una reazione di Rizzo su Tascone.

73- giallo per Chakir

87- Salvataggio di Zuppel sulla linea dopo un colpo di teata di Chakir sugli sviluppi di un corner

91- cross di Silipo dalla destra, colpo di testa di Rizzo Pinna, para in tuffo di Stellato

99′ termina il match in pareggio

