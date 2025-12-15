ASCOLI PICENO – Una vittoria importante.
L’Atletico Ascoli ha battuto 3-2 la Sammaurese al “Del Duca” nel pomeriggio di domenica 14 dicembre, match valevole per il girone F di serie D.
Una partita spettacolare, con tanti goal, dove gli ascolani l’hanno spuntata portando a casa tre punti fondamentali.
Di seguito il tabellino completo
ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Camilloni, Feltrin, Nonni; Carbone, Muro, Coppola (7’st Forgione), Sbrissa (38’st Vechiarello), Sardo (23’st Antoniazzi); Minicucci (18’st Belloni), Maio (27’st Didio).
A disposizione: Viganò, D’Alessandro, Bucco, Gafuri.
Allenatore: Simone Seccardini
SAMMAURESE (3-4-1-2): Pollini; Manzi, Magnanini (44’st Pipicella), Ramires; Ponticelli (44’st Cenci), Nisi (40’st Volonghi), Said (15’st Sare), Dimitri; Bertani; Merlonghi, Conti (40’st Amadori).
A disposizione: Pazzini, Klain, Moncastelli, Guerra.
Allenatore: Mauro Roberto Antonioli.
ARBITRO: Giorgio Catalani di Ciampino.
ASSISTENTE 1: Michele Piras di Olbia.
ASSISTENTE 2: Flavio Pisu di Oristano.
RETI: 22’pt Sardo, 31’st Maio, 28’st Nisi, 40’st rig. Vechiarello, 45’st+4st Merlonghi.
NOTE: Ammoniti: Bertani, Nisi, Coppola. Angoli: 1-5. Recuperi: 0’pt-4’st. Spettatori: 200 circa.
