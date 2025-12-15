L’allenatore: “Ora testa al Teramo con consapevolezza e fame”. Il calciatore: “Il gruppo sta crescendo, guardiamo avanti con grande fiducia”

ASCOLI PICENO – C’è molta soddisfazione.

L’Atletico Ascoli ha vinto, nel pomeriggio di domenica 14 dicembre, contro la Sammaurese per 3-2 allo stadio “Del Duca”, gara valevole per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni di mister Simone Seccardini, in conferenza stampa a fine gara, riportate dal portale del Club ascolano: “Una gara tutt’altro che semplice. Interpretata con personalità, qualità e grande mentalità. Tre punti fondamentali che danno continuità e muovono la classifica. Ora testa al Teramo con consapevolezza e fame”.

In conferenza stampa anche le dichiarazioni del calciatore Leonardo Nonni: “Le partite non sono mai scontate. Conta dare continuità ai risultati e alle prestazioni. Il gruppo sta crescendo e guardiamo avanti con grande fiducia”.

