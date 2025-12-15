ASCOLI PICENO – Al termine di Guidonia Montecelio-Ascoli, Mister Tomei ha commentato così il pareggio :“Non siamo riusciti a concretizzare la mole di gioco che abbiamo sviluppato nel secondo tempo. Il Guidonia, dopo un primo tempo in cui ha corso tanto e duellato uomo su uomo, non poteva reggere quei ritmi anche nella ripresa, così siamo usciti con i nostri principi di gioco, abbiamo messo tante palle, ma non siamo riusciti a concretizzare e questo ci lascia un po’ di amaro in bocca. Tutti hanno giocato una buona partita, anche chi è subentrato, sono contento della prestazione. Il Guidonia è difficile da affrontare in questo campo, tutti fanno un po’ fatica, è una squadra che ha alta intensità, ma siamo rimasti lucidi, sempre in partita. Nel secondo tempo abbiamo dominato la gara, cercando situazioni favorevoli. Curado? Ha sentito male al polpaccio, si valuterà nei prossimi giorni, spero non sia nulla di importante. Menna? E’ entrato a freddo e ha disputato una buona partita. L’atteggiamento del Guidonia ti porta a dover fare le scelte giuste, noi abbiamo sbagliato tre o quattro situazioni che potevano diventare pericolose, potevano essere sviluppi importanti. Se considero il pareggio un punto guadagnato o due punti persi? Un punto guadagnato, quando si fanno buone prestazioni è così, certo rimane l’amaro in bocca perché potevamo alla fine portarla a casa in quelle situazioni create”.

Samuele Damiani al termine della sfida col Guidonia Montecelio: “Sapevamo che il Guidonia era una squadra solida e organizzata, nel primo tempo è venuta forte uomo su uomo, abbiamo provato a fare il nostro gioco, ma non siamo stati puliti come al solito anche per il loro pressing. Nel secondo tempo loro hanno abbassato il baricentro e siamo riusciti a venire fuori. Oggi sembrava di giocare in casa, i nostri tifosi sono incredibili, li ringrazio, possono darci una grande mano, il campionato è ancora lungo e insieme potremo toglierci belle soddisfazioni”.

TABELLINO E CRONACA

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.