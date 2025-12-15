ASCOLI PICENO – Prosegue la tournée marchigiana di Indovina chi viene a cena? con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere per la regia di Guglielmo Ferro che sarà in scena, dopo San Severino Marche al Teatro Feronia il 16 dicembre (ore 20.45), al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno il 17 e 18 dicembre (ore 20.30) e al Dell’Aquila di Fermo dal 19 al 21 dicembre (ore 21, domenica ore 17). Questa stupenda commedia, che fu interpretata (al cinema) dai due mostri sacri come Katharine Hepburn e Spencer Tracy, è proposta nelle stagioni teatrali realizzate dai rispettivi Comuni e dall’AMAT, con il contributo della Regione Marche e del MiC

Una giovane donna presenta ai genitori il fidanzato afroamericano, scatenando dubbi e resistenze. La cena diventa il banco di prova per mettere in discussione pregiudizi e convenzioni sociali.

Indovina chi viene a cena? è un film del 1967, scritto da William Arthur Rose, diretto da Stanley Kramer e magistralmente interpretato da Spencer Tracy e Katharine Hepburn, che fu premiata con l’Oscar. All’epoca fu un’opera molto discussa: arrivava negli Stati Uniti in pieno clima di tensioni razziali e pochi mesi prima dell’assassinio di Martin Luther King. Il tema del matrimonio interrazziale – ancora illegale in alcuni stati fino a quello stesso anno – suscitò forti reazioni. Il soggetto di Rose ha quasi mezzo secolo ma si presenta come un testo fresco e attualissimo, in una società sempre più multietnica.

«Quando mi hanno proposto questo lavoro – racconta Guglielmo Ferro – ne sono subito stato entusiasta, si tratta di un testo brillante, che però trasmette un messaggio a forte connotazione sociale. L’adattamento di Scaletta ha inoltre sfrondato tutta una parte strettamente legata agli anni Sessanta, per farne un testo estremamente attuale, anche nel linguaggio più crudo e diretto. Si parla dunque di differenze e di comprensione, termine, quest’ultimo, che preferiamo a quello più restrittivo di tolleranza».

Accanto a Cesare Bocci e Vittoria Belvedere in scena ci sono Federico Lima Roque, Elvira Camarrone, Ira Fronten, Thilina Feminò, Fatima Romina Alì e Mario Scaletta. Le scene sono di Fabiana Di Marco, le musiche di Massimiliano Pace, i costumi di Graziella Pera, la produzione di Acast, Quirino e A.C. Il teatro è vita.

Biglietti informazioni: San Severino 0733 634369, Ascoli Piceno 0736 298770, Fermo 0734 284295, AMAT 071 2072439 e circuito vivaticket anche on line.

