ASCOLI PICENO – Dagli incontri della compagnia Gli Omini con i bambini delle scuole elementari di Montalto delle Marche nasce Sbucci, spettacolo in scena al Teatro della fiaba e della poesia venerdì 19 dicembre, nell’ambito della stagione teatrale realizzata dal Comune e dall’AMAT, con il contributo di Regione Marche e MiC.

La stagione rientra nell’ambito del progetto Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà Future, di cui AMAT è partner, e che vede Montalto delle Marche selezionato come borgo pilota della Regione Marche (“Attrattività dei Borghi” del MiC – linea di azione A del PNRR). Montalto delle Marche è quindi protagonista di un piano di rigenerazione che sta portando nell’area una radicale trasformazione urbana, sociale, culturale ed economica.

Oltre alla stagione in abbonamento il progetto inaugura quest’anno una importante sezione denominata Residenze Multidisciplinari Metroborgo Montalto Lab che prevede oltre agli spettacoli un percorso laboratoriale delle compagnie in residenza con i cittadini di Montalto. Proprio da questo percorso nasce Sbucci.

«Si atterra sempre sui ginocchi”. Correre, cadere, piangere, rialzarsi e continuare a giocare. Crescere. Gli sbucci sono le prime prove dei nostri limiti – racconta la compagnia nelle note allo spettacolo –, il primo indizio del pericolo che sta dietro ogni azione, il segno del rischio, l’invito più o meno efficace alla prudenza. Ognuno di noi reagisce alle ferite come può. Alcune rimangono impresse come cicatrici a ricordarci il percorso, altre vengono rimosse per paura di rimanere immobili, comunque, per un momento, hanno lasciato un segno e quel segno ha determinato in parte la nostra forma. Ascoltare i bambini di oggi ci aiuta a ricordare da cosa siamo partiti per diventare quello che siamo. Ascoltare i bambini ci permette di guardarci da fuori e con disincanto, per capire come ci stiamo comportando. In questo momento in cui ogni generazione sente di aver sbagliato qualcosa, in questo momento in cui si fa fatica a immaginarsi un futuro, ci sembra fondamentale stare accanto a quelli a cui lo abbiamo negato. Dopo anni di indagini antropologiche condotte in tutta Italia alla ricerca dell’uomo qualunque, sondando territori per ricostruire ritratti impressionistici, comici e impietosi, di comunità fatte di molteplici solitudini, Gli Omini sentono la necessità di allontanarsi, per un attimo, dal già sentito, di risalire alle radici di questo uomo comune, per trovare l’origine del pensiero e della parola, per conoscere la propria materia in purezza. È come se dopo anni da falegnami, Gli Omini avessero sentito il bisogno di passare un po’ di tempo nel bosco. Com’era quest’uomo prima di subire le continue tempeste della vita? Com’era prima di capire, accettare e adattarsi alle regole della società? Com’era prima di affrontare gli infiniti processi di lavorazione che lo hanno reso così insicuro, giudicante e incline alle cattive scelte?».

La drammaturgia dello spettacolo scritto con le parole raccolte dai bambini delle scuole elementari di Montalto delle Marche è di Giulia Zacchini, in scena ci sono Francesco Rotelli e Luca Zacchini.

Biglietti e informazioni biglietteria del teatro 338 2294521 (solo messaggi e chiamate WhatsApp), due giorni precedenti lo spettacolo dalle ore 18 alle ore 20, il giorno di spettacolo da due ore prima dell’inizio previsto alle ore 21.15.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.