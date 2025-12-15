ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli Piceno, in qualità di ente capofila dell’Ambito territoriale sociale XXII, informa che è stato disposto il pagamento dei contributi regionali concernenti gli interventi di assistenza 2024 rivolti alle persone in condizione di disabilità gravissima, in coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/09/2016. La finalità di questo provvedimento è infatti quella di attivare, o rafforzare, la presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, socio-sanitaria e sociale, in modo da assicurare la continuità assistenziale.

I beneficiari sono le “persone in condizione di disabilità gravissima”, che beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali si sia verificata almeno una delle condizioni previste dalla lett. a) alla lett. i) indicate all’art 3 c. 2 del suddetto D.M. 26/09/2016 nonché sia intervenuto il relativo riconoscimento da parte della competente Commissione sanitaria provinciale.

La somma complessiva di € 999.744,27, finanziata dalla Regione Marche con il fondo nazionale non autosufficienza e con i fondi POC Marche 2014-2020, riguarda n. 284 utenti residenti nei Comuni dell’ATS XXII, di cui n. 210 residenti nel Comune di Ascoli Piceno.

“Sappiamo bene che le misure a sostegno di chi è affetto da grave disabilità non sono mai abbastanza e che c’è bisogno di supporto su tutti i fronti, da quello sanitario a quello sociale – commentano il sindaco Marco Fioravanti e il vicesindaco Massimiliano Brugni – Questo contributo garantito dalla Regione, a cui va il nostro grazie, va ad agire in modo efficace sulla sfera economica e dunque rappresenta una risorsa concreta e preziosa per le persone più fragili e per chi si prende cura di loro”.

