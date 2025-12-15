Non sono mancati dei riconoscimenti intitolati “Roccafluvione ringrazia” donati dal Sindaco Emiliano Sciamanna a uomini e donne che si sono distinti nel mondo del lavoro e delle passioni

ROCCAFLUVIONE – Festa della Saggezza 2025 è la giornata dedicata alla terza età che da anni l’Amministrazione Comunale di Roccafluvione e la ProLoco organizzano per festeggiare l’esperienza, le tradizioni, le storie di coloro che ci hanno preceduti e che ancora continuano a strappare sorrisi e a tramandare la loro esperienza.

L’evento si è svolto interamente a Roccafluvione, iniziato con la Santa Messa presieduta dal Don Rodolfo De Santis e dal diacono Luca Antonini alle ore 11 presso la Chiesa Parrocchiale, una celebrazione sentita, terminata con una benedizione speciale degli anziani presenti.

La giornata è poi continuata presso di Ristorante “Donna Rosa” che dopo un delizioso pranzo ha dato vita ad una tombola con ricchi premi offerti dai commercianti, dalla ProLoco e dal Comune.

Non sono mancati dei riconoscimenti intitolati “Roccafluvione ringrazia” donati dal Sindaco Emiliano Sciamanna a uomini e donne che si sono distinti nel mondo del lavoro e delle passioni: Pietro Muschetto, presidente della ProLoco per 15 anni, in carica fino ad un anno fa, a Maria Rosa Fidanza conosciuta come la Maestra Rosina Poletti storica insegnante del paese, a Mario Arcangeli detto “Marie u scarpare” per i suoi 50 anni di attività di calzolaio ed un riconoscimento alla più anziana presente, Santa “Santina” Corinti e i suoi 95 anni.

Una giornata importante che mette insieme generazioni, allegria, commozione e riconoscimento per chi insegna attraverso l’esperienza e la propria Saggezza.

