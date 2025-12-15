Salti, trottole e passi di danza si sono susseguiti in armonia con le musiche scelte, coinvolgendo il pubblico in un viaggio ideale nel mondo del cinema e delle sue più celebri icone

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Domenica 15 dicembre, il Palazzetto dello Sport di Monsampolo del Tronto ha ospitato uno degli appuntamenti più attesi del calendario invernale dedicato al pattinaggio artistico. Lo spettacolo intitolato “Le star di Hollywood”, organizzato dalla ASD Rollergreen, ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe, trasformando l’impianto sportivo in un elegante palcoscenico dove sport, arte e spettacolo si sono fusi in un’unica, suggestiva rappresentazione.

Protagoniste della manifestazione sono state 25 giovani atlete, che si sono alternate sulla pista dando vita a esibizioni di grande impatto visivo ed emotivo. Ogni performance è stata studiata per valorizzare le capacità tecniche delle pattinatrici, senza tralasciare l’aspetto artistico e interpretativo, elemento fondamentale di questa disciplina. Salti, trottole e passi di danza si sono susseguiti in armonia con le musiche scelte, coinvolgendo il pubblico in un viaggio ideale nel mondo del cinema e delle sue più celebri icone.

Le pattinatrici sono state seguite durante l’anno sportivo dalle allenatrici Beatrice Fausti e Giusy Pignotti, che con competenza, dedizione e passione hanno guidato le atlete in un percorso di crescita costante. Il lavoro svolto in palestra si è riflesso chiaramente sulla pista, dove le giovani sportive hanno dimostrato sicurezza, coordinazione e maturità, confermando i progressi tecnici raggiunti e la capacità di esprimere emozioni attraverso il movimento. Le coreografie, curate nei minimi dettagli, hanno saputo raccontare storie e atmosfere cinematografiche diverse, rese ancora più efficaci da costumi eleganti e scenografici, ispirati ai grandi classici di Hollywood.

L’entusiasmo del pubblico ha accompagnato l’intero svolgimento dello spettacolo. Famiglie, appassionati e sostenitori della società sportiva hanno riempito le tribune del palazzetto, partecipando attivamente con applausi e incoraggiamenti a ogni esibizione. Un clima di festa che ha reso l’evento non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’importante occasione di incontro e condivisione per la comunità locale.

Alla manifestazione hanno preso parte anche le autorità cittadine, tra cui il Sindaco di Monsampolo del Tronto Massimo Narcisi e l’Assessore allo Sport Gianni Felicioni, la cui presenza ha testimoniato l’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti delle attività sportive del territorio. Il sindaco e l’Assessore Felicioni, nel corso del loro intervento, hanno voluto esprimere parole di apprezzamento per l’impegno delle atlete e dello staff tecnico, sottolineando come lo sport rappresenti un fondamentale strumento educativo, capace di trasmettere valori quali disciplina, rispetto, spirito di sacrificio e collaborazione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla ASD Rollergreen per il costante lavoro svolto a favore dei giovani e per la promozione del pattinaggio a livello locale.

Lo spettacolo “Le star di Hollywood” ha inoltre rappresentato un momento di verifica e di celebrazione del percorso compiuto nel corso della stagione sportiva, offrendo alle atlete l’opportunità di esibirsi davanti al proprio pubblico e di condividere i risultati ottenuti grazie a mesi di allenamento. Eventi di questo tipo assumono un valore significativo non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sociale e culturale, contribuendo a rafforzare il legame tra le società sportive e il territorio in cui operano.

La manifestazione si è conclusa in un clima di grande emozione, con un lungo e caloroso applauso finale che ha coinvolto tutte le protagoniste della giornata. Un pomeriggio di sport e spettacolo che resterà sicuramente nel ricordo delle giovani pattinatrici e del pubblico presente, confermando la qualità del lavoro svolto dalla ASD Rollergreen e dalle sue collaboratrici e l’entusiasmo di un movimento sportivo in continua crescita.

