ASCOLI PICENO – Luca De Angelis della sezione di Milano è l’Arbitro designato per dirigere Ascoli-Campobasso, match valido per la 19^ giornata del Campionato di Serie C Sky Wifi, in programma domenica 21 dicembre, alle ore 12:30, al Del Duca di Ascoli Piceno. Gli Assistenti sono Salvatore Nicosia di Saronno e Pio Carlo Cataneo di Foggia. Quarto Ufficiale Gianluca Guitaldi di Rimini, Operatore FVS Fabio D’Ettorre di Lanciano.

BIGLIETTI

I biglietti saranno acquistabili dalle ore 16 di martedì 16 dicembre, online e nei punti vendita Ticketone. I residenti nella regione Molise potranno acquistare il biglietto esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Campobasso. Per la partita Ascoli-Campobasso è prevista l’incedibilità dei titoli d’ingresso. Prezzi e punti vendita sono consultabili al link: https://www.ascolicalcio1898.it/biglietti-campionato-serie-c-girone-b-2025-2026/

