ASCOLI PICENO – Si entra nel vivo delle festività e anche quest’anno torna la “La carica dei Babbi Natale”, l’iniziativa di beneficienza organizzata da Ascoli Da Vivere che per il 14° anno consecutivo, insieme ad altre associazioni e volontari, raccoglie fondi per sostenere progetti di associazioni del territorio che operano nel sociale. L’appuntamento è per domenica 21 dicembre a Piazza Arringo, a partire dalle ore 9: dove verranno distribuiti dolci e palloncini ai più piccoli.

“Un altro appuntamento da segnare in rosso sul calendario – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – che arricchisce l’offerta di eventi durante le festività natalizie. Abbiamo voluto stilare un programma in grado di soddisfare le esigenze di tutte le età e con la tradizionale ‘Carica dei Babbi Natale’ confermiamo anche un’importante iniziativa di solidarietà, che ci ricorda il vero spirito del Natale”. L’assessore agli Eventi, Giovanni Silvestri, ha aggiunto: “Sarà un bel momento per stare insieme e dare una mano a chi ha bisogno. Come Amministrazione siamo felici di poter sostenere iniziative simili, che danno valore al calendario di appuntamenti natalizi. Fino all’Epifania, saranno tante le occasioni di svago, divertimento e solidarietà che abbiamo voluto proporre a cittadini e turisti”.

Quest’anno “La carica dei Babbi Natale”, la Bottega del Terzo Settore e la Fondazione Scelgo hanno deciso di destinare la raccolta fondi a due case famiglia del territorio: si tratta di “A casa di Marco”, a Monticelli, il primo appartamento ad Ascoli nato con lo scopo di garantire spazio e accoglienza alle persone disabili e in difficoltà; e della Casa famiglia “Nain”, di Castorano, che accoglie bambini e ragazzi in condizioni di particolare disagio che hanno subìto traumi e maltrattamenti.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.