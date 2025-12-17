L’occasione sarà il ritorno “a casa” del Reliquiario di Montalto, capolavoro assoluto dell’oreficeria francese a cavallo tra Medioevo e Rinascimento, donato da Papa Sisto V Peretti alla sua “patria carissima”

MONTALTO DELLE MARCHE – È “Il Reliquiario di Montalto e i tesori del Museo Sistino” il titolo dell’importante appuntamento che avrà luogo dalle ore 16 di sabato 20 dicembre a Montalto delle Marche, presso Palazzo Paradisi. L’occasione sarà il ritorno “a casa” del Reliquiario di Montalto, capolavoro assoluto dell’oreficeria francese a cavallo tra Medioevo e Rinascimento, donato da Papa Sisto V Peretti alla sua “patria carissima”, Montalto delle Marche, dove è stato conservato da oltre quattro secoli e custodito dalla Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto e dalla sua Comunità.

A conclusione di una revisione conservativa curata direttamente dai Musei Sistini del Piceno e dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, con l’alta sorveglianza della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le provincia di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, il Reliquiario sarà quindi allestito in un’apposita sala di Palazzo Paradisi predisposta grazie alla collaborazione tra il Comune di Montalto delle Marche, la Rete Museale Metromuseo dei Borghi di Marca e il Museo Sistino Vescovile di Montalto.

L’apertura della nuova sala del Reliquiario di Montalto a Palazzo Paradisi rappresenta una tappa importante nella collaborazione tra il Comune di Montalto delle Marche, la Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincia di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la Rete Museale Metromuseo dei Borghi di Marca e i Musei Sistini del Piceno, collaborazione grazie alla quale il percorso espositivo di Palazzo Paradisi sarà anche arricchito da altre importanti opere provenienti dal Museo Sistino Vescovile di Montalto, espressione della ricchezza e varietà del patrimonio storico artistico del territorio.

Sabato a Montalto delle Marche saranno numerose le istituzioni civili e religiose presenti, oltre ad esperti del settore: Guido Castelli (Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016), Giorgia Latini (Vicepresidente Commissione Cultura presso la Camera dei Deputati), Francesca Pantaloni (Assessore al Bilancio di Regione Marche), Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli Piceno e Presidente Consiglio Nazionale ANCI), Daniela Tisi (Dirigente Attività Produttive e Settore Cultura di Regione Marche), S.E. Monsignor Giampiero Palmieri (Vescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto), Daniel Matricardi (Sindaco di Montalto delle Marche), Tommaso Strinati (Direttore dalla Rete Museale Metromuseo dei Borghi di Marca), Paola Di Girolami (Direttrice dei Musei Sistini del Piceno), Alessandro Biella (Funzionario storico dell’arte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincia di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata) e Clarice Innocenti (Storico dell’arte, già direttore del Laboratorio di restauro delle Oreficerie presso l’Opificio delle Pietre Dure, Firenze).

