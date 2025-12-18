La partecipazione è gratuita e per iscriversi è necessario prenotare inviando un messaggio al numero 3939365509 con nome, cognome e data dell’evento

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Domenica 21 dicembre alle ore 9.30 si terrà un nuovo appuntamento del progetto “Go – Urbexare nel Piceno”, ideato dall’associazione giovanile Delta – Odv, che prosegue il suo viaggio alla scoperta del territorio. L’incontro avrà luogo a Monsampolo del Tronto con partenza dallo spazio antistante l’Abbazia di San Mauro nella frazione Stella.

Da lì partirà un’escursione di circa 8 chilometri accompagnata da una guida ambientale e naturalistica che illustrerà il fiume Tronto sotto diversi punti di vista. La partecipazione è gratuita e per iscriversi è necessario prenotare inviando un messaggio al numero 393 9365509 con nome, cognome e data dell’evento. Urbex, abbreviazione di urban exploration, è l’arte di esplorare luoghi dimenticati dal tempo come edifici abbandonati, borghi silenziosi e scorci carichi di memoria che meritano di essere conosciuti prima che svaniscano nell’oblio, un’esperienza che unisce avventura, storia e rispetto per ciò che è stato.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.