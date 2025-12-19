ASCOLI PICENO -Giovanni Corradini ha tenuto la conferenza stampa settimanale di presentazione di Ascoli-Campobasso, ultimo match del girone di andata e del 2025. Il centrocampista bianconero ha fatto un punto sul campionato prima di analizzare il pareggio col Guidonia e di proiettarsi sull’impegno di domenica prossima:“La Serie C è un campionato difficile, nessuna partita è scontata, ci possono essere passi falsi, pareggi, lavoriamo ogni giorno per vincere tutte le gare e speriamo che chi è sopra di noi possa avere un calo.

Sì, giochiamo un bel calcio, costruito con le idee del Mister che appoggiamo pienamente, e l’essere cinici viene da sé, lavoriamo per questo, con questo tipo di calcio ci sono tanti vantaggi nell’andare in gol.

Nel primo tempo della sfida col Guidonia gli avversari venivano fortissimi uomo su uomo, abbiamo avuto qualche difficoltà nel giocare, ma comunque è stata un’ottima partita, nella ripresa abbiamo preso le misure al Guidonia e abbiamo avuto il dominio del match, ma non siamo riusciti a buttare la palla dentro, sono state fra primo e secondo tempo due partite diverse, ma siamo stati bravi. Nella mia posizione in campo a Guidonia mi sono trovato bene, sono cose provate tante volte in allenamento, non ci sono state difficoltà nell’apprendere quello che dovevamo fare, i principi di gioco sono quelli. Forse nel secondo tempo non ci sono state occasioni da gol nitide, abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, l’ultima scelta, ma siamo sulla strada giusta.

E’ vero, all’inizio della stagione sono partito un po’ dietro agli altri per il livello fisico e il problema che ho avuto, ma ora sono al 100% e voglio dare una grande mano ai miei compagni.

Il Campobasso è una squadra solida, con un bell’attacco, ha grandi giocatori lì davanti, ma noi dobbiamo lavorare su noi stessi e solo così avremo grandi chance per vincere la partita, poi andremo in vacanza e ripartiremo col nostro percorso.

La nostra classifica rispecchia quello che ha detto il campo, lo accettiamo, ma sappiamo di poter fare meglio, quindi lavoriamo per questo”.

La chiusura è sui tifosi e sulla ricorrenza della morte di Rozzi:

“I tifosi sono magnifici, dentro e fuori casa sentiamo sempre il loro appoggio, poi al Del Duca si respira un’aria diversa, respiri calcio vero, loro sono sempre con noi, nelle difficoltà e nei momenti belli. Domenica faremo di tutto per ricordare Rozzi al meglio”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.