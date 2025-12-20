Ascoli-Campobasso è in programma Domenica 21 Dicembre alle ore 12:30 allo stadio “Del Duca” e valido per la 19esima giornata del girone B del campionato di Serie C.

ASCOLI PICENO – Il tecnico del Picchio, Francesco Tomei, parla in conferenza stampa alla vigilia del contro il Campobasso in programma Domenica 21 Dicembre alle ore 12:30 allo stadio “Del Duca” e valido per la diciannovesima giornata del girone B del campionato di Serie C.

I molisani stanno disputando un buon campionato e hanno collezionato 22 punti ( al netto dei tre punti tolti per l’esclusione del Rimini, altrimenti sarebbero 25. La squadra di mister Zauri è a4 punti dal quarto posto. Il tecnico dopo aver preso 5 reti con l’Arezzo ha optato per il cambio di modulo passando dal 4-3-3 a al 3-5-2. Sistema di gioco che spesso in questo campionato ha dato “fastidio” all’Ascoli.

Le parole di mister Tomei: “Come sta la squadra:” Damiani risentimento all’adduttore, stiamo valutando tutte le soluzioni e vediamo cosa si può tirare fuori. I ragazzi stanno bene. Bando è ben inserito nei meccanismi di squadra, così come altri anche in gara in corso i cambiamenti si possono apportare. Bisogna essere attenti a tutte le soluzioni e come poter intervenire. Oggi sarà un’ultima giornata di riflessione. Curado? Non lo rischiamo.”

“A Guidonia abbiamo cambiato un pochino. Con Ndoj trequartista, dettata dalla situazione della partita, campo stretto duelli intensi. Ogni partita ha un suo canovaccio. Valuterò tutte le soluzioni che ci possono aiutare. Le partite le cambi anche con i cambi. Anche in base allo stato di forma che è ottimale un po’ per tutti.

Campobasso e il cambio modulo? Ennesima partita durissima, squadra di categoria, hanno valori importanti e hanno cambiato sistema di gioco. Hanno avuto qualche infortunio. Costruita per fare un campionato di vertice. Ennesima partita dove saremo chiamati all’ennesimo test.

“Un sistema di gioco cambiato dopo la sconfitta. Non è una questione di sistema. Non è questo che ci mette in difficoltà, noi cerchiamo di fare sempre la partita. Non ci possiamo aspettare di stravincere tutte le gare dobbiamo essere bravi come ho detto ai ragazzi pazienti e consapevoli di quello che facciamo perché poi la situazione la creiamo e dobbiamo essere più cinici nelle situazioni create. Anche a Guidonia tanto equilibrio poi nel secondo tempo siamo stati poco cattivi.

“Sulle fasce hanno grande gamba e possono creare problematiche, dobbiamo essere bravi a limitarli e attaccarli anche in situazioni di transizione.”

La classifica? Una buona occasione dobbiamo pensare a noi stessi e a concentrarci sulla partitta contro una squadra di tutto rispetto e dobbiamo essere bravi e focalizzati sulla nostra gara e essere puliti e fluidi. In questo caso faremo una buona partita e i tre punti.

Una domenica che si vivrà anche nel ricordo di chi è scomparso e di Rozzi:”Mi unisco alle condoglianze per tutte le persone scomparse in questi giorni legate all’Ascoli. Quel poco che possiamo fare è fare una soddisfazione ai nostri tifosi e alla città per rendere questo Natale un po’ più dolce per tutti.”

