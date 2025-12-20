ASCOLI PICENO – Non sono “solo” numeri: sono pacchetti incartati con cura, peluche scelti pensando a un sorriso, giochi nuovi comprati per un bambino che magari non si conosce, ma che in quel momento diventa importante. La campagna “Un dono in corsia”, promossa da Futura APS, si chiude con un risultato che emoziona e racconta la forza di una comunità: oltre 500 giocattoli nuovi raccolti grazie alla partecipazione di tantissime persone e alla rete costruita in cinque Comuni: Ascoli Piceno, Castignano, Palmiano, Sant’Omero e San Benedetto del Tronto.
«Quando abbiamo lanciato l’iniziativa speravamo in una bella risposta, ma quello che è successo ci ha davvero colpiti», dichiara Luca Carboni, Presidente di Futura APS. «Sono arrivati tantissimi regali: uno dopo l’altro, giorno dopo giorno. E dietro ognuno c’è una scelta precisa: pensare a un bambino che in questo periodo non può vivere il Natale con la spensieratezza di sempre. Per questo voglio dire grazie, con il cuore, a chi ha donato e a chi ha coinvolto altre persone. Un grazie speciale va anche a tutti i nostri punti di raccolta – Comuni, scuole, attività e realtà del territorio – che hanno aperto le porte, accolto i regali e reso possibile questa “valanga” di generosità. Adesso tocca a noi: li porteremo di persona, vestiti da supereroi, principesse e Babbo Natale, per trasformare quei pacchetti in un momento che resta.»
I punti di raccolta che hanno reso possibile “Un dono in corsia”
-
Salone Glam – Viale Marcello Federici 163
-
Sede comunale AVIS – Via dei Cappuccini 26
-
Tensostruttura Festa dell’Immacolata – Piazza Immacolata
-
Scuola Media S. Giovanni Bosco – Via Galvoni 1
-
Scuola Primaria – Via delle Mura 30
-
Sede Comunale – Piazza Umberto I, 5
-
Lotus Pole Dance Academy – Via Scarlatti 22, Garrufo di Sant’Omero
-
Naima Profumerie Galeazzi – Viale Secondo Moretti 40
-
Raciò – Via Montebello 68
-
Boka – Via Gian Maria Paolini 10
-
Erbamica – Via Ugo Bassi 20
