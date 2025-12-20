Le corse 1-2-3-4-21-22-23-24-25-26-27-28 faranno il percorso solito, mentre le altre avranno la stazione ferroviaria come punto di partenza e capolinea. La cadenza delle corse sarà oraria

ASCOLI PICENO – In occasione della Fiera di Natale, in programma domenica 21 dicembre, l’Amministrazione comunale e l’azienda di trasporto pubblico Start spa hanno intensificato le corse in direzione centro delle linee 1C e 2A. Vista la concomitanza della partita casalinga dell’Ascoli Calcio, sono previste alcune variazioni nei percorsi (come da file allegato).

“Per evitare un traffico eccessivo in centro in una giornata che si annuncia molto partecipata – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – abbiamo deciso, in accordo con la Start, di aggiungere alcune corse. In questo modo vogliamo rendere più agevole la vita ai cittadini e valorizzare il trasporto pubblico, in un’ottica di sostenibilità e rispetto dell’ambiente”.

L’assessore agli Eventi, Giovanni Silvestri, ha spiegato: “Ci aspettiamo un grande afflusso di persone nella giornata di domenica 21, perché la fiera è un appuntamento tradizionale che richiama sempre molto pubblico. Per permettere uno svolgimento sereno abbiamo voluto incrementare gli autobus a disposizione per raggiungere l’evento”.

L’assessore al Commercio, Laura Trontini, ha concluso: “Per i commercianti e le attività, la fiera rappresenta sempre un giorno particolare perché si avvicina Natale ed è quindi l’occasione per gli ultimi regali. L’obiettivo di questa operazione è portare quante più persone in centro, evitando i problemi di traffico e sosta, e sostenere il commercio locale”.

Le corse 1-2-3-4-21-22-23-24-25-26-27- 28 faranno il percorso solito, mentre le altre avranno la stazione ferroviaria come punto di partenza e capolinea. La cadenza delle corse sarà oraria.

