La squadra di mister Tomei occupa la terza posizione in in classifica 33 punti, i molisani sono quinti a quota 24 punti.

Ascoli-Campobasso, si sfidano nel match valido per la 19^ giornata del Girone B del Campionato di Serie C Sky Wifi, alle ore 12:30, al Del Duca di Ascoli Piceno.

Ascoli in campo con i calzettoni rossi per ricordare il 31esimo anniversario della scomparsa del Presidentissimo Rozzi. Minuto di silenzio prima dell’inizio della gara e lutto al braccio per ricordare gli ex calciatori Zandoli e Perico, il medico Allevi e il tifoso l’abbonato più anziano Cantalamessa.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Pagliai, Alagna, Rizzo, Guiebre; Corradini, Ndoj; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. A disposizione: Barosi, Brzan, Curado, Nicoletti, Zagari, Menna, Cozzoli, Bando, Milanese, Palazzino, Oviszach, Chakir, Corazza. Allenatore: Tomei

CAMPOBASSO (3-4-1-2): Tantalocchi; Papini, Lancini, Celesia; Pierno, Brunet, Gargiulo, Martina; Gala; Padula, Bifulco. A disposizione: Rizzo, Muzi, Lanza, Cristallo, Parisi, Cerretelli, Serra, Di Livio, Nocerino, Lombari, Ravaglioli, Leonetti, Magnaghi. Allenatore: Zauri

Arbitro: Luca De Angelis della sezione di Milano. Assistenti sono Salvatore Nicosia di Saronno e Pio Carlo Cataneo di Foggia. Quarto Ufficiale Gianluca Guitaldi di Rimini, Operatore FVS Fabio D’Ettorre di Lanciano.

RETI:

NOTE: Ammoniti: Celesia (C). Espulso dalla panchina al 27’ Agostinone (vice Tomei) per proteste. Spettatori 9.459 (di cui 7.150 abbonati) per un incasso di 58.911,94 € (rateo abbonamenti 38.767,94 €). Rec. 1’ pt

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0- Inizia la gara. Ascoli in maglia bianconera, pantaloncini bianchi e calzettoni rossi.

11′ Punizione dal limite batte Ndoj niente di fatto

14 -Punizione di Silipo dalla fascia destra, Brunet anticipa Rizzo e mette in corner

17- Si fa vedere il Campobasso con un cross Martina dalla sinistra, troppo lunga poi Padula commette fallo su Rizzo

23- OCCASIONE Campobasso cross di Martina dalla sinistra, colpisce di testa in area Gargiulo lasciato solo in area e sfiora il gol

27- Espulso Agostinone per proteste

32- tiro di Gargiulo in area , palla sopra la traversa 35- cross di Martina per Pierno, ci mette un pezzetto Guiebre che mette in corner

36- Ammonito Celesia che ha atterrato sulla trequarti Gori

43- tiro dalla distanza di Guiebre che termina poco a lato dall’incrocio dei pali

45- Un minuto di recupero

46- OCCASIONE CAMPOBASSO Palo del Campobasso con Celesia tiro rasoterra potente. Duplice fischio SECONDO TEMPO 46- Riprende il match. Nessuna sostituzione 48– Rigore per l’Ascoli per un fallo di mano di Lancini su tiro di Gori. Si gioca la card FVS il Campobasso e l’arbitro cambia idea 59- Ascoli si gioca una carta per una trattenuta in area su Gori. L’arbitro rivede l’azione e non concede il rigore

61- Triplo cambio Ascoli: fuori Silipo, Rizzo Pinna e Ndoj, dentro Oviszach, Palazzino e Milanese

65- Ammonito Alagna per un fallo su Bifulco

66- Ammonito anche Tomei per proteste, nervoso il tecnico bianconero

67- Primo cambio Campobasso: esce Gala, dentro Serra

70- Gara molto spezzettata, si sono accesi gli animi

72- Destro di D’Uffizi deviazione in tuffo di Tantalocchi

73-

cambio Ascoli: esce D’Uffizi, dentro Chakir

73- Corner di Oviszach, Chakir calcia sopra la traversa

74- Ammonito Bifulco

77- Doppio cambio Campobasso: escono Padula e Bifulco, dentro Leonetti e Magnaghi

81- Ammonito Leonetti per una gamba troppo alta su Alagna

82- Cross di Guiebre dalla sinistra, calcia subito in area Oviszach, fanno muro i difensori rossoblù. Preme il Picchio

84- Problemi per Pierno, entra Cristallo

88- Destro dal limite di Milanese che termina out

90- Sette minuti di recupero

92- Problemi fisici per Gori, dentro Corazza

93- Ammonito Magnaghi per aver allontanato il pallone

98- Ammonito Cristallo

99- Finisce il match

