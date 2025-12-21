Ascoli-Campobasso, si sfidano nel match valido per la 19^ giornata del Girone B del Campionato di Serie C Sky Wifi, alle ore 12:30, al Del Duca di Ascoli Piceno.
La squadra di mister Tomei occupa la terza posizione in in classifica 33 punti, i molisani sono quinti a quota 24 punti.
Ascoli in campo con i calzettoni rossi per ricordare il 31esimo anniversario della scomparsa del Presidentissimo Rozzi. Minuto di silenzio prima dell’inizio della gara e lutto al braccio per ricordare gli ex calciatori Zandoli e Perico, il medico Allevi e il tifoso l’abbonato più anziano Cantalamessa.
FORMAZIONI UFFICIALI
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Pagliai, Alagna, Rizzo, Guiebre; Corradini, Ndoj; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. A disposizione: Barosi, Brzan, Curado, Nicoletti, Zagari, Menna, Cozzoli, Bando, Milanese, Palazzino, Oviszach, Chakir, Corazza. Allenatore: Tomei
CAMPOBASSO (3-4-1-2): Tantalocchi; Papini, Lancini, Celesia; Pierno, Brunet, Gargiulo, Martina; Gala; Padula, Bifulco. A disposizione: Rizzo, Muzi, Lanza, Cristallo, Parisi, Cerretelli, Serra, Di Livio, Nocerino, Lombari, Ravaglioli, Leonetti, Magnaghi. Allenatore: Zauri
Arbitro: Luca De Angelis della sezione di Milano. Assistenti sono Salvatore Nicosia di Saronno e Pio Carlo Cataneo di Foggia. Quarto Ufficiale Gianluca Guitaldi di Rimini, Operatore FVS Fabio D’Ettorre di Lanciano.
RETI:
NOTE: Ammoniti: Celesia (C). Espulso dalla panchina al 27’ Agostinone (vice Tomei) per proteste. Spettatori 9.459 (di cui 7.150 abbonati) per un incasso di 58.911,94 € (rateo abbonamenti 38.767,94 €). Rec. 1’ pt
CRONACA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
0- Inizia la gara. Ascoli in maglia bianconera, pantaloncini bianchi e calzettoni rossi.
14 -Punizione di Silipo dalla fascia destra, Brunet anticipa Rizzo e mette in corner
17- Si fa vedere il Campobasso con un cross Martina dalla sinistra, troppo lunga poi Padula commette fallo su Rizzo
32- tiro di Gargiulo in area , palla sopra la traversa
35- cross di Martina per Pierno, ci mette un pezzetto Guiebre che mette in corner
43- tiro dalla distanza di Guiebre che termina poco a lato dall’incrocio dei pali
45- Un minuto di recupero
46- Riprende il match. Nessuna sostituzione
