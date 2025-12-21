CASTORANO – Taglio del nastro, ieri pomeriggio a Castorano, della mostra “Armonie di Colore” curata dall’associazione Alchimie d’Arte, che raggruppa artisti locali in nome di una cultura a trecentosessanta gradi e che da anni si contraddistingue sul territorio per innumerevoli iniziative.

La mostra castoranese di arte contemporanea, patrocinata dall’Amministrazione comunale e ubicata presso i locali dell’ex Falegnameria (un tempo Pievania del prete) di via Castellana in pieno centro storico del paese, rimarrà aperta fino al 10 gennaio tutti i sabati e domeniche con orario 10-12.

Ben 17 gli artisti che espongono, tra opere pittoriche e sculture, di quella che vuole essere una mostra in grado di suscitare interesse intorno al vasto mondo dell’arte, nella fattispecie quella locale, promossa da artisti di prim’ordine.

La mostra castoranese, presentata dal presidente di Alchimie d’Arte, Domenico Parlamenti, e dalla direttrice artistica Enrica Consorti, realizzata con il supporto di Vincenzo Luciani, per la qualità e la bellezza delle opere esposte è da considerare un appuntamento irrinunciabile per quanti apprezzano l’arte ma anche per i tanti che potrebbero unire la cultura con una visita di Castorano – “un paese da meditazione”, lo ha definito Enrica Consorti, prima di tributare un commovente riconoscimento al pittore Francesco Colella recentemente scomparso – che, incastonato tra le bellissime colline picene, oltre al raccolto centro storico offre ai visitatori la vista di panorami veramente suggestivi.

“C’è necessità d’investire sulla cultura, un valore nella nostra società e in particolare in quella picena, e molto importante è il lavoro di promozione che svolgono sul territorio associazioni come Alchimie d’Arte, le quali rivestono un ruolo primario in quanto volano per lo sviluppo di beni ‘immateriali’ come l’arte, di cui abbiamo fortemente bisogno. Perché la nostra qualità della vita passa anche attraverso la valorizzazione della cultura, strumento di emancipazione e, insieme, mezzo attraverso il quale promuovere le nostre bellezze artistiche e paesaggistiche che, unite all’enogastronomia, fanno del Piceno una meta turistica di prim’ordine e territorio dove è bello vivere”. Queste le dichiarazioni a margine, della sindaca Rossana Cicconi e della consigliera delegata alla Cultura Sara Ciotti, con quest’ultima che da esperta in materia è stata anche invitata dal presidente Parlamenti a dare un contributo critico sulle opere esposte.

“Arte e Cultura – ancora le parole della sindaca Cicconi e della sua consigliera delegata – non debbono essere patrimonio solo di grandi città, ma usufruibili anche in realtà più piccole come il paese di Castorano, da sempre incline a dare respiro e risalto a forme d’arte in generale ed anche a quelle a volte erroneamente considerate minori quale ad esempio la poesia, come nel caso del nostro premio nazionale “Scrivere per la Musica” (con la XXI^ edizione appena conclusa), convinti come siamo di poter dare il nostro contributo, seppur tra mille difficoltà sia organizzative che economiche”.

Di seguito, gli artisti che espongono a Castorano: Giuseppe Alesiani, Sonia Babini, Paolo Celi, Sandro Cianni, Francesco Colella, Enrica Consorti, Ottavio Eleuteri, Vincenzo Luciani, Tiziana Marchionni, Daniele Merli, Patrizio Moscardelli, Laura Nardinocchi, Luigi Pierantozzi, Carina Pieroni, Mara Sperandii, Lorelay Tosi, Giorgina Violoni.

