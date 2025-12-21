ASCOLI PICENO – Vittoria leggendaria.
L’Atletico Ascoli ha battuto il Teramo 2-1, nel pomeriggio di domenica 21 dicembre, allo stadio “Bonolis”, prima volta assoluta per i bianconeri.
Gli ascolani avevano già chiuso la pratica nel primo tempo realizzando due reti. Inutile la reazione biancorossa nella seconda frazione.
Tre punti storici e la classifica del girone F di serie D sorride agli uomini di mister Simone Seccardini.
Di seguito il tabellino completo
TERAMO: Torregiani, Botrini, Alessandretti (1’st Borgarello Vitali), Bruni; Salustri (18’st Kunze), Carpani, Angiulli, Pietrantonio; Pavone, Sereni (9’st Mariani); Persano (9’st Fall). A disp. Barbacani, Cipolletti, Costanzi, Della Quercia, Maiga Silvestri. All. Pomante.
ATLETICO ASCOLI: Di Giorgio, Mazzarani, Nonni, Feltrin; Bucco, Coppola (45’st Belloni), Vechiarello, Forgione (39’st Muro), Sardo; Minicucci (23’st Sbrissa), Maio (23’st Didio). A disp. Viganò, Camilloni, D’Alessandro, Antoniazzi, Carbone. All. Seccardini.
Arbitro: sig. Melloni di Modena
Note: Ammoniti: Sardo, Sbrissa, Di Giorgio, Pietrantonio. Recuperi: 1’pt-5’st. Spettatori: 2.615.
Marcatori: Coppola (A), Minicucci (A), Fall (T)
Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo