ASCOLI PICENO– Finisce senza reti il match del Del Duca tra Ascoli e Campobasso, valido per la 19ª giornata del Girone B di Serie C Sky Wifi. L’Ascoli mantiene la terza posizione, ma perde l’occasione di accorciare sulle prime, mentre il Campobasso torna a casa con un punto prezioso dopo aver creato le occasioni più nitide, soprattutto nel primo tempo.

Pareggio che rallenta l’Ascoli, apparso meno brillante del solito e poco incisivo negli ultimi sedici metri. Il Campobasso conferma solidità e personalità, dimostrando di meritare la zona playoff.

Mister Tomei ha commentato così al termine della partita lo 0-0 col Campobasso:”Soprattutto nel primo tempo non abbiamo avuto ritmo e abbiamo sbagliato qualche scelta al limite, nel secondo tempo siamo usciti, abbiamo creato tanto, abbiamo schiacciato il Campobasso nella sua metà campo, ma non siamo stati né bravi né fortunati nel trovare la zampata vincente. Ai ragazzi non posso dire nulla, chi ha giocato ha fatto bene, il rammarico resta perché bisogna cercare di vincere queste partite per restare attaccati al carro. Dispiace giocare contro una squadra che si mette lì, sotto palla, non so quanto sia stato il tempo effettivo, credo pochissimo, fra punizioni e gioco ostruzionistico che spezza il ritmo. A volte l’affanno di voler vincere ti porta anche a sbagliare, i ragazzi fanno sempre il massimo, questa deve essere una crescita che fa capire che il massimo non basta e che a volte bisogna prendersi la responsabilità al limite dell’area nell’uno contro uno”.

Manuel Alagna ha commentato così il pareggio “Oggi la prestazione c’è stata, soprattutto nel secondo tempo abbiamo giocato trenta-quaranta minuti nella metà campo avversaria, avremmo dovuto essere essere più cinici nelle occasioni avute e sfruttarle al meglio. Indossare la fascia per me è un’emozione incredibile, lo sognavo da quando giocavo nella Primavera dell’Ascoli, in cui ho avuto la fortuna di indossarla, oggi è stata la prima volta in prima squadra e sono molto orgoglioso, sono molto felice di questo”.

