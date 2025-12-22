ASCOLI PICENO – Iniziativa culturale.

Il 26 dicembre, alle ore 18, all’auditorium “Emidio Neroni” (rua del Cassero), si svolgerà il “Concerto di Natale 2025” con il Jericho Gospel Choir, organizzato in collaborazione e con il supporto dell’associazione AscolTiAmo. Un appuntamento che va oltre la musica e che celebra il valore della solidarietà.

“Un evento speciale – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – che ci darà la possibilità di vivere appieno i valori delle festività natalizie. La musica del Jericho Gospel Choir accompagnerà l’impegno sociale di queste associazioni, da sempre attente ai bisogni del territorio e pronte a dare una mano a chi ha bisogno”.

L’assessore agli Eventi, Giovanni Silvestri, ha aggiunto: “Un’iniziativa di grande valore sotto diversi punti di vista: artistico, sociale, umano. Il calendario degli eventi natalizi è ricco di appuntamenti e questo del 26 dicembre riveste particolare importanza, perché ingloba anche un elemento solidale di grande rilevanza”.

Il Jericho Gospel Choir, nato nel 2011 ad Ascoli, in questi anni si è esibito in numerosi concerti e ha avuto anche l’onore di cantare per Papa Francesco in occasione di un’udienza in piazza San Pietro. Ha anche partecipato alla giornata internazionale della Terra. Il coro diretto da Anna Piccioni sarà accompagnato dalla band composta da Margherita Pallotta al pianoforte, Giulio Spinozzi alla tromba, Edoardo Ricci al basso e Maurizio Celani alla batteria.

Nello spirito di solidarietà che pervade il Natale, Realtà Picene ha voluto ripercorrere il prezioso impegno associativo dell’anno 2025:

il corso di “Primo Soccorso ed Educazione Sanitaria” rivolto a tutta la cittadinanza in modalità gratuita grazie all’impegno del Dottor Massimo Loria, per insegnare le misure in caso di emergenza e fare prevenzione.

il rilancio del progetto, realizzato già dal 2014 e portato avanti fino a oggi, dell’Accademia delle Antiche Arti e Mestieri, con l’obiettivo di riscoprire ai giovani le tecniche artigianali e artistiche antiche. Un’occasione per creare un momento di condivisione tra le vecchie e le nuove generazioni, per trasferire le conoscenze degli artigiani ed artisti locali.

Riscoprendo insieme il folklore e le tradizioni del passato, si crea un filo di memoria che continua nel tempo attraverso le nuove generazioni, in chiave moderna

il progetto “Uniti Contro le Truffe… se le conosci non ci caschi” realizzato con il partenariato dell’associazione Nazionale Carabinieri volontari Ascoli Piceno e finanziato dalla Regione Marche. Nato dalla crescente esigenza di tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare gli anziani, dai fenomeni di truffa e raggiro che si manifestano con modalità sempre più sofisticate ed insidiose, il corso ha dato vita ad eventi informativi e formativi in tantissimi Comuni del Piceno. Grazie all’indispensabile vicinanza e collaborazione delle autorità civili e militari, in primis il Prefetto dottor Sante Copponi che ha dato subito credito a questa iniziativa, è stata riconosciuta l’importanza del progetto, sostenuto con convinzione anche da tutti i sindaci e assessori dei Comuni del nostro territorio.

Al termine di quest’anno intenso, insieme all’associazione Ascoltiamo e con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, Realtà Picene ha organizzato questo momento unico, in occasione del quale sarà presente anche un banchetto informativo dell’Avis, perché Natale significa anche e soprattutto donare speranza.

