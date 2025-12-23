ASCOLI PICENO – Termina il 2025, l’ultima gara di campionato contro il Campobasso, terminata a reti inviolate, chiude così l’annata. Se la scorsa stagione si era chiuso tra i veleni di una crisi societaria e il trauma di una risalita mancata, la stagione 2025/26 consegna ai tifosi una squadra radicalmente trasformata nell’anima e nei numeri. Sotto la nuova guida societaria e anche rinnovata nello staff tecnico, nonostante la frenata nell’ultimo mese dell’anno, l’Ascoli si affaccia al 2026 con la consapevolezza di chi ha ritrovato la propria identità, pronto a lanciare l’assalto decisivo a un primato che oggi dista solo poche lunghezze.

2025 anno dai due volti

Stagione 2024/25

Il campionato scorso è stato vissuto come un vero e proprio “anno zero”. Dopo la dolorosa retrocessione dalla Serie B nel maggio 2024, l’Ascoli è tornato in Serie C (Girone B) con l’obbligo di recitare un ruolo da protagonista, ma le cose non sono andate come sperato.

Il Picchio chiuderà poi la stagione 2024/25 in una posizione di metà classifica, mancando clamorosamente la qualificazione ai play-off (distanti circa 8 punti). È stata un’annata caratterizzata da una forte instabilità tecnica, con diversi cambi in panchina (tra cui Carrera, Ledesma, Di Carlo e Cudini). Con solo 9 vittorie su 38 partite, il rendimento è stato insufficiente per una piazza che puntava al ritorno immediato in B. Il clima attorno alla società era diventato molto teso, culminando con il passaggio di proprietà durante l’estate.

Stagione 2025/26: La ricostruzione e il “Muro” Difensivo

L’inizio di questa nuova stagione, sotto la gestione del nuovo amministratore Bernardino Passeri e una rinnovata struttura tecnica, ha mostrato un’inversione di tendenza netta, puntando tutto sulla solidità.

Classifica e Rendimento (Dati a Dicembre 2025)

Al giro di boa del campionato (19ª giornata), la situazione vede l’Ascoli nelle zone nobili della classifica:

Situazione Attuale (Dicembre 2025) Posizione 3° Posto (Girone B) Punti 34 punti in 18 partite Differenza A -7 dal Ravenna (Campione d’Inverno) e -6 dall’Arezzo Punto di Forza Miglior difesa d’Europa: solo 7 gol subiti in 18 gare

Analisi del momento attuale

La difesa record: Il dato più impressionante dell’Ascoli 2025/26 è la fase difensiva. Per gran parte dell’autunno, la squadra ha vantato statistiche migliori dei top club europei per gol subiti in rapporto alle partite giocate.

Frenata recente: Nonostante l’ottimo inizio, la squadra ha subito un rallentamento nelle ultime 6 giornate (una sola vittoria). Il recente pareggio a reti bianche (0-0) contro il Campobasso il 22 dicembre ha confermato la solidità difensiva, ma ha evidenziato qualche difficoltà nel finalizzare.

L’uomo chiave: Simone D’Uffizi si è confermato il trascinatore offensivo, fondamentale per capitalizzare il grande lavoro fatto dalla retroguardia.

L’Ascoli ha chiuso il 2025 stabilizzandosi come una “corazzata” da promozione, ma la concorrenza di Ravenna e Arezzo è feroce. Per puntare al primo posto (promozione diretta) senza passare dalla lotteria dei play-off, la società dovrà probabilmente intervenire nel mercato di gennaio per potenziare un attacco che, pur cinico, segna meno rispetto alle dirette concorrenti.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.