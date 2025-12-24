CASTORANO – Quando pragmatismo e lungimiranza politica s’incontrano con desiderio di socialità e forza di volontà da mettere al servizio della collettività.

E’ quanto accaduto recentemente a Castorano, paese piccolo ma dal grande cuore, dove alcuni cittadini capitanati dal Club ’57 e dal suo infaticabile presidente Sante Coccia, hanno sentito la necessità di dare vita ad un circolo culturale e ricreativo ove i Castoranesi potessero incontrarsi, scambiare quattro chiacchiere, giocare a carte (o a tombola, come in questi giorni) o guardare insieme un po’ di tv.

Detto fatto, partita la domanda e trovata subito la risposta, con l’Amministrazione comunale della sindaca Rossana Cicconi che si è immediatamente resa disponibile e adoperata per trovare un locale idoneo in pieno centro del paese.

Tutti soddisfatti, in primis il presidente del Club Sante Coccia che ha trovato nella sindaca Cicconi una interlocutrice capace di parlare la stessa lingua, ovvero quella “del fare”, in nome del bene comune.

E a nemmeno un mese dalla sua apertura si sono già visti i risultati, con il circolo frequentato da uomini ma anche da donne come del resto aveva augurato la stessa Rossana Cicconi in occasione dell’inaugurazione.

Circolo che ieri ha voluto chiamare a raccolta tutti i Castoranesi con, in primis, gli amministratori comunali, per un brindisi augurale in occasione del Natale.

E i cittadini non hanno fatto mancare la propria presenza, segno evidente di una vicinanza e di una unità di fondo del paese stesso.

“Felicissimi di aver colto nel segno – le parole del presidente del Club ’57, Sante Coccia -, per aver contribuito a dare ai nostri concittadini un servizio di cui si sentiva la mancanza. E quanto sia utile al paese questo circolo culturale e ricreativo che funge anche da nostra sede, lo dimostra la frequentazione dei nostri stessi concittadini che non mancano di farci i complimenti. Complimenti che sento di girare e condividere con l’Amministrazione comunale ed in particolare con la sindaca Cicconi, sempre disponibile ad ascoltare le nostre istanze”.

“Nei piccoli paesi come il nostro – la dichiarazione di rimando della sindaca Cicconi -, la domanda di socialità è un bisogno molto sentito dalla popolazione, nella sua trasversalità socioculturale. Come Amministrazione comunale, pur con gli esigui mezzi economici a disposizione cerchiamo di fare del nostro meglio per essere vicini ai nostri concittadini. Facilitati in questo dalle associazioni presenti sul territorio, con il Club ’57 sempre presente e molto attivo, come del resto anche le altre”.

