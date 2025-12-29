ASCOLI PICENO – Domani, 30 dicembre, alle 23:10 su Rai3 sarà trasmessa la seconda puntata di Radix, il programma televisivo che racconta le città identitarie italiane.
Questa volta è il turno di Ascoli Piceno, la “Città delle Cento Torri”, che svelerà la sua storia, tradizioni e i suoi personaggi più illustri (da Cecco d’Ascoli a Costantino Rozzi).
Il conduttore Edoardo Sylos Labini esplorerà il centro storico, la Quintana e l’Istituto musicale Gaspare Spontini, con ospiti come il professor Stefano Papetti, il giovane fantino Lorenzo Melosso e Saturnino.
