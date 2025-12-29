ASCOLI PICENO – Di seguito quattro note stampa dal Comune di Ascoli Piceno.

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 840 del 26 dicembre 2025 l’Amministrazione comunale dispone di adottare, per il giorno 09 gennaio 2026 dalle ore 09:00 alle ore 12:00:

1.divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati in Corso G. Mazzini nr. 383 per un tratto di mt. 15; 2.l’interdizione temporanea del transito veicolare nel tratto indicato al punto 1); 3.Durante la suddetta interruzione è fatto obbligo alla ditta richiedente, di garantire la presenza di moviere in Corso G. Mazzini / Piazza G. Matteotti al fine di informare gli utenti della chiusura;

Con l’Ordinanza Sindacale n. 833 del 23 dicembre 2025 si ordina ad integrazione dell’Ordinanza Sindacale n. 736 10/11/2025, in tutta l’area del Centro storico, come individuata dal vigente Piano regolatore e riportato nella planimetria allegata come parte integrante e sostanziale, è fatto divieto a chiunque svolga, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, attività di vendita o somministrazione alimenti e bevande, di vendere per asporto bevande in bottiglie, lattine, recipienti, contenitori e bicchieri di vetro e contenitori pericolosi per la pubblica incolumità dalle ore 19:00 del 31/12/2025 sino alle 07:00 di giovedì 1 gennaio 2026.

Con l’Ordinanza sindacale n. 832 del 23 dicembre 2025 si ordina in occasione dei festeggiamenti del Capodanno, a tutela e salvaguardia del benessere, dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana; a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, a tutela e salvaguardia del patrimonio immobiliare e architettonico, a tutela e salvaguardia del benessere animale, in tutta l’area del Centro storico cittadino, zona A, come delimitata dal vigente Piano Regolatore:

il divieto assoluto dalle ore 16:00 del 31/12/2025 alle ore 6:00 del 01/01/2026, di accensione, lancio ed esplosione di petardi, di mortaretti, di botti e prodotti esplodenti in genere, divieto assoluto di effettuare giochi pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo – anche se di libera vendita.

Con l’ordinanza dirigenziale n. 837 del 23 dicembre 2025 l’Amministrazione comunale ordina che in data 29/12/25 dalle ore 08:30 alle 14:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1. istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Lungo Castellano Sisto V a partire dall’intersezione con Via dei Marsi per un tratto di strada che si sviluppa per 30 metri in direzione ovest (L’area, come sopra descritte è meglio rappresentata nell’allegato planimetrico presente nella domanda che costituisce parte integrante del presente atto – prot. n. 108728 del 12/12/2025);

2. obbligo di svolta a destra (eccetto residenti e titolari di passi carrabili) all’intersezione tra Via L. Castellano Sisto V e Via Pacifici per tutte le provenienze da Via Pacifici;

3. obbligo di svolta a sinistra (eccetto residenti e titolari di passi carrabili) all’intersezione tra Via L. Castellano Sisto V e Via Pacifici per tutte le provenienze dal Ponte di Porta Cartara;

4. l’interdizione della circolazione stradale in Via Lungo Castellano Sisto V nel tratto compreso tra Via Pacifici e Via dei Marsi eccetto residenti e titolari di passi carrabili. L’interdizione dovrà avvenire dovrà avvenire mediante l’ausilio di movieri da posizionare rispettivamente alle seguenti intersezioni:

Via Pacifici/Via Lungo Castellano Sisto V al fine di informare degli obblighi previsti ai punti 2 e 3;

Via Lungo Castellano Sisto V/Rua S. Antonio e Via Lungo Castellano/Via Massimo D’Azeglio al fine di consentire ai veicoli di percorrere Via Lungo Castellano Sisto V in senso contrario di marcia nel tratto compreso tra Via Pacifici fino all’area oggetto di occupazione di suolo pubblico (L’area, come sopra descritte è meglio rappresentata nell’allegato planimetrico presente nella domanda che costituisce parte integrante del presente atto – prot. n. 108728 del 12/12/2025);

Via Lungo Castellano Sisto V, nell’area oggetto di occupazione di suolo pubblico al fine di raccordarsi con gli altri movieri precedentemente indicati ed agevolare il flusso veicolare in senso contrario di marcia come indicato nei punti precedenti.

5. obbligo di svolta a destra in direzione Rua S. Antonio per i veicoli che percorrono in senso contrario Via Lungo Castellano Sisto V come previsto nel precedente punto 4;

6. installazione segnaletica di preavviso “ Lungo Castellano Sisto V chiuso all’altezza della rotatoria di via Adriatico (raccordo autostradale) , rotatoria via Adriatico/Mediterraneo;

7. l’istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto, in via Lungo Castellano Sisto V” all’intersezione di quest’ultima via con Via Pacifici con presenza obbligatoria di moviere.

