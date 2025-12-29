La Lega Pro ha ufficializzato il calendario dalla 24ª alla 31ª giornata. Riflettori accesi sul derby con la Sambenedettese e sulla sfida con il Ravenna, entrambi trasmessi in diretta nazionale su Rai Sport.

ASCOLI PICENO – Il campionato di Serie C entra nel vivo e l’Ascoli Calcio conosce finalmente il proprio destino cronologico per i prossimi mesi. La Lega Pro ha infatti reso noti giorni e orari delle gare che accompagneranno i bianconeri dall’inizio del nuovo anno fino a metà marzo. Un tour de force che vedrà il “Picchio” impegnato in sfide cruciali per la classifica, tra big match serali e l’atteso ritorno dei grandi derby.

Un gennaio di fuoco

Il 2026 dell’Ascoli si aprirà sabato 3 gennaio in trasferta contro la Pianese, venerdì 9 gennaio al “Del Duca” i bianconeri ospiteranno la Ternana in un anticipo notturno (ore 20:30) che si preannuncia caldissimo. Il mese si chiuderà con un altro classico: la sfida interna contro il Perugia domenica 25 gennaio.

Febbraio tra anticipi e turni infrasettimanali

Febbraio sarà un mese denso di impegni, con l’Ascoli chiamato a gestire bene le energie. Si parte con l’anticipo del venerdì contro il Livorno (30 gennaio), per poi affrontare la trasferta di Pineto e il turno infrasettimanale di giovedì 12 febbraio contro la Torres. La chiusura del mese con la sfida casalinga contro il Carpi, sabato 28 febbraio.

Marzo: la vetrina di Rai Sport e il Derby

Il momento più atteso dai tifosi arriverà però a marzo. Mercoledì 4 marzo, alle ore 21:00, andrà in scena il caldissimo derby Sambenedettese-Ascoli. La partita godrà della ribalta nazionale grazie alla diretta su Rai Sport. Non sarà l’unica: anche il turno successivo contro il Ravenna, previsto per lunedì 9 marzo alle 20:30, sarà trasmesso in chiaro dal canale sportivo di Stato.

Le gare

La Lega Pro ha comunicato giorni e orari delle partite di campionato dalla 24^ alla 31^ giornata.

Questo il riepilogo degli impegni dell’Ascoli Calcio:

20^ PIANESE-ASCOLI sabato 3 gennaio, ore 14:30

21^ ASCOLI-TERNANA venerdì 9 gennaio, ore 20:30

22^ JUVENTUS NEXT GEN-ASCOLI sabato 17 gennaio, ore 14:30

23^ ASCOLI-PERUGIA domenica 25 gennaio, ore 14:30

24^ ASCOLI-LIVORNO venerdì 30 gennaio, ore 20:30

25^ PINETO-ASCOLI domenica 8 febbraio, ore 17:30

26^ ASCOLI-TORRES giovedì 12 febbraio, ore 20:30

27^ BRA-ASCOLI domenica 15 febbraio, ore 14:30

28^ PONTEDERA-ASCOLI domenica 22 febbraio, ore 14:30

29^ ASCOLI-CARPI sabato 28 febbraio, ore 20:30

30^ SAMBENEDETTESE-ASCOLI mercoledì 4 marzo, ore 21 diretta Rai Sport

31^ ASCOLI-RAVENNA lunedì 9 marzo, ore 20:30 diretta Rai Sport

