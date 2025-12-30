Pianese-Ascoli, match valido per la 20^ giornata del Campionato di Serie C Sky Wifi, è in programma sabato 3 gennaio, alle 14:30, al Comunale di Piancastagnaio.

ASCOLI PICENO – Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate è l’Arbitro designato per dirigere Pianese-Ascoli, match valido per la 20^ giornata del Campionato di Serie C Sky Wifi, in programma sabato 3 gennaio, alle 14:30, al Comunale di Piancastagnaio. Gli Assistenti sono Sebastian Petrov di Roma e Giampaolo Jorgji di Albano Laziale. Quarto Ufficiale Nicolo’ Dorillo di Torino, Operatore FVS Federico Linari di Firenze.

BIGLIETTI

US Pianese informa che sono in vendita, online e nei punti vendita fisici Ciaotickets, i biglietti per assistere a PIANESE-ASCOLI. Il prezzo del biglietto per il settore Ospiti (Tribuna Nord, capienza 645 posti) è di 15,00 € (esclusa prevendita). I residenti nella provincia di Ascoli Piceno potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore Ospiti.

US Pianese ricorda che la vendita dei biglietti per il settore Ospiti terminerà venerdì 2 Gennaio alle ore 19.

