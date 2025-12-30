OFFIDA – Fervono i preparativi per “La Farfalla d’Oro”, storica rassegna canora dedicata ai più giovani, in programma domenica 5 gennaio alle ore 21 presso il Teatro Serpente Aureo di Offida. Giunta alla 33ª edizione, la manifestazione è organizzata dal Comitato “La Farfalla d’Oro”, presieduto da Sabina Premici, in collaborazione con Amministrazione comunale di Offida, Pro Loco, Istituto Musicale “Giuseppe Sieber” e Corpo Bandistico “Città di Offida”.
Sul palco del Serpente Aureo si alterneranno:
- Alessandro Catanzaro (10) – Jesi (AN) – Mediterraneament…
- Aurora Falconi (8) – Ascoli Piceno – Per un pezzetto di terra
- Arianna Santarelli (9) – Jesi (AN) – Coccinella sfortunella
- Maryam Paoltroni (10) – Jesi (AN) – La memoria
- Michele Di Matteo (11) – Teramo – Il magico viaggio di Marco Polo
- Yara D’Amico (12) – Teramo – Superbabbo
- Matilde D’Amico (9) – Teramo – O tucano goleador
- Arya Russo (10) – Jesi (AN) – Ninnaneve
- Adel Maria Tomassi (6) – Teramo – I pesci parlano
- Ludovica Lupi (11) – Pagliare del Tronto (AP) – Per un pezzetto di terra
- Mirta Belcecchi (8) – Monsano (AN) – Dove vanno i sogli al mattino
- Carla Bonanno (8) – Ragusa (RG) – Diventare un albero
Il Coro della Farfalla d’Oro, diretto dalla Maestra Monica Longo, sarà composto da: Carola D’Angelo, Bianca Alesiani, Matilde Fiorili, Diego Esposito, Pietro Stracci, Aureliano Rossi, Cecilia Rossi, Eleonora Foglietta, Sofia Zazzetti, Agnese Vagnarelli, Sofia Ricci, Luisa Ricci, Gioia Impedovo, Nicoletta Merlonghi, Carlotta Merlonghi, Nicole Monne, Greta Camaioni, Flora Mariano, Samia D’Angelo, Cecilia D’Angelo, Tommaso Petrocchi.
Collaboreranno inoltre le vocalist Antonella Ciabattoni, Gaia Mozzoni e Camilla Maroni.
Tutti i brani saranno eseguiti rigorosamente dal vivo dall’orchestra composta da: Silvia Premici (tastiere), Vittorio Paolini (chitarra), Giancarlo Premici (chitarra), Sergio Grandoni (batteria), Daniele Pierantozzi (percussioni), Fabio Vesperini (basso), Giorgio Ciabattoni (tromba) e Luca Vesperini (trombone).
A condurre la serata saranno Marica Cataldi, Mauro Moretti e Sara Capretti, con la partecipazione del Mago Kiko. Nel corso dell’evento verrà consegnato anche il Premio “La Farfalla d’Autore” al cantante Carl Fanini.
Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione “Michele per tutti” e all’AVIS – sezione di Offida.
Prevendita presso Monja’s Shop, Corso Serpente Aureo 89
Costo biglietti: 0–13 anni gratuito; 14–18 anni e loggione € 5; Intero € 10
