ASCOLI PICENO – Il 4 gennaio 2026, Ascoli Piceno concluderà l’anno come Città Europea dello Sport con un evento emozionante: il passaggio della fiaccola olimpica in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

“Il bilancio dell’anno di Ascoli Città Europea dello Sport è estremamente positivo. – dichiara il Sindaco Marcio Fioravanti – Le numerose iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le organizzazioni sportive e le associazioni, hanno consentito di promuovere la Città e i suoi valori, grazie alla partecipazione di atleti di alto livello e alla realizzazione di eventi di grande richiamo. Un riconoscimento importante per la nostra comunità, che dimostra come lo sport possa essere un potente strumento di coesione sociale e di promozione del territorio. Il passaggio della fiamma olimpica rappresenta il coronamento di questo percorso, un onore che sottolinea la nostra capacità di ospitare eventi di rilevanza internazionale e di trasmettere i valori olimpici”.

“L’anno appena concluso – prosegue l’assessore allo Sport Domenico Stallone – ha confermato l’importanza strategica dello sport per la nostra città. I numeri registrati in termini di partecipazione del pubblico e di coinvolgimento delle associazioni locali sono stati impressionanti. La collaborazione tra l’Amministrazione e il mondo sportivo è stata fondamentale per il successo delle iniziative. Il passaggio della fiamma olimpica è un momento di grande emozione, che ci ricorda l’universalità dello sport e la sua capacità di unire le persone. – e conclude – Anche se a breve si concluderà l’esperienza di Città europea dello Sport, anche alla luce degli ottimi risultati raggiunti e i proficui contatti che si sono instaurati per la realizzazione delle numerose iniziative, continueremo a lavorare in questa direzione, perché crediamo che lo sport sia un elemento chiave per lo sviluppo della città e per la crescita dei nostri giovani.

Il programma dell’evento prevede alle ore 09:34 la partenza da Viale Treviri (incrocio Via Nicolò Tommaseo).

Di seguito il percorso: Viale Treviri – Via Dino Angelini – Via del Trivio – Via A. Ceci – Corso Trento e Trieste – Corso Mazzini – Piazza del Popolo (sosta con accensione del braciere da parte del Sindaco Marco Fioravanti e dell’Assessore allo Sport, Nico Stallone, con la fiamma olimpica portata dal tedoforo) – Via Cino del Duca – Corso Trento e Trieste – Piazza Arringo – Corso Vittorio Emanuele – Piazza Matteotti – Via G. Marconi – Via III Ottobre

Alle ore 10:10 il passaggio della fiamma si concluderà in Via III Ottobre 1.

