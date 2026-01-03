PIANCASTAGNAIO – Inizia con una sconfitta il 2026 per i bianconeri. L’Ascoli perde 4 a 2 contro la Pianese al “Comunale” di Piancastagnaio nella ventesima giornata del girone B del campionato di Serie C.

IL RESOCONTO DEL MATCH

La chiave del match è stata l’espulsione di Curado al 27‘: lasciare la squadra in dieci per oltre un’ora alla lunga è costato caro al Picchio in quanto a lucidità e copertura difensiva.

Una partita ricca di colpi di scena a Piancastagnaio. La gara si sblocca al 30’: un fallo di mano di Curado (già ammonito) costa il rigore e il cartellino rosso all’Ascoli. Bellini trasforma dal dischetto portando la Pianese in vantaggio. Nonostante l’inferiorità numerica, l’Ascoli reagisce con un uno-due micidiale: prima Milanese di testa (35′) e poi Silipo (43′) ribaltano il risultato. Tuttavia, in pieno recupero del primo tempo, un altro rigore permette a Bellini di siglare il 2-2.

Nella ripresa l’equilibrio regge fino all’ultimo quarto d’ora. Dopo un gol annullato a Sodero tramite FVS (75′), la Pianese dilaga: Bellini completa la sua tripletta all’81’ e il neo-entrato Sodero chiude i conti all’89’ in contropiede per il definitivo 4-2.

TABELLINO

PIANESE: Filippis, Puletto (61’ Amey), Bellini (93’ Fabrizi), Ercolani, Gorelli, Chesti, Sussi, Tirelli (93’ Peli), M. Bertini, Proietto, Martey (61’ Sodero). A disp.: T. Bertini, Reali, Balde, Simeoni, Chiavarino, Spinosa, Bigiarini, Nicastro, Xhani. All.: Birindelli

ASCOLI: Vitale, Silipo (76’ Oviszach), Chakir (76’ Gori), D’Uffizi, Guiebre, Alagna, Rizzo Pinna (31’ Pagliai), Curado, Rizzo, Milanese (80’ Ndoj), Corradini (76’ Bando). A disp.: Brzan, Barosi, Nicoletti, Ndoj, Corazza, Menna, Cozzoli, Palazzino, Zagari. All.: Tomei

ARBITRO: Maksym Frasynyak di Gallarate

RETI: 30’ rig., 48’ rig., 81’ Bellini (P), 35’ Milanese (A), 43’ Silipo (A), 90’ Sodero (P)

NOTE: Ammoniti: Guiebre (A), D’Uffizi (A), Corradini (A). Espulsi: al 27’ Curado (A) per somma di ammonizioni. Prima del calcio d’inizio osservato 1’ di silenzio per commemorare i giovani sportivi vittime della sciagura di Crans-Montana

Spettatori 1.075 (di cui 239 abbonati e 467 ospiti) per un incasso di € 12.398,00. Rec. 4’ pt, 6’ st.

INTERVISTE

Al termine di Pianese-Ascoli, Mister Tomei ha commentato così la sconfitta subita dai bianconeri al Comunale di Piancastagnaio:

“Purtroppo l’espulsione ha condizionato la partita . Poi abbiamo continuato a giocare, come facciamo sempre, siamo passati anche in vantaggio, abbiamo dato tanto.

Su due episodi dubbi abbiamo subìto il pareggio – prosegue Tomei con riferimento ai due rigori concessi ai toscani – mentre gli altri due gol li abbiamo incassati per la troppa voglia di rimontare. Dovevamo essere più lucidi e capire che bisogna essere più attenti, ma questo è il dna della nostra squadra, che cerca sempre di fare la partita. Non posso dire nulla ai ragazzi per l’impegno avuto in campo, ma, se ricapiterà una situazione del genere, dovremo essere più accorti nel fare le cose. In una gara del genere bisogna essere maturi per capire che devi cercare di portare la partita alla lunga, perché poi l’episodio giusto capita sempre. Oggi è stato tutto particolare, l’espulsione, i due rigori, impariamo la lezione e non dobbiamo ripetere queste ingenuità.

Cosa di buono della partita mi porto via? In dieci uomini abbiamo dominato, abbiamo messo in grande difficoltà la Pianese e potevamo realizzare altri gol; il secondo rigore ci ha condizionati, è stata una partita di duelli, in cui abbiamo dovuto soffrire, ma in questi casi devi essere attento a non subire altri gol perché alla fine anche un episodio ci può aiutare.

La Pianese è una squadra che si difende, è compatta, giovane, ha entusiasmo, ma oggi – lo ribadisco – è stato tutto particolare, così come la conduzione arbitrale, al di là dei rigori e dell’espulsione; ci si è fatti prendere tutti dalla situazione, ma sono cose che possono succedere. La Pianese sta facendo bene e le auguro il meglio”.

Fra i bianconeri è stato Tommaso Milanese, autore del temporaneo 1-1, a commentare il match con la Pianese:

“Siamo rimasti in dieci uomini troppo presto, all’inizio questa difficoltà ci ha dato una spinta in più, ma, a lungo andare, giocare in inferiorità numerica per tanto tempo è dura contro qualsiasi avversario. La reazione avuta in occasione dell’espulsione e del primo rigore è stata da squadra vera, in pochi minuti abbiamo ribaltato il risultato portandoci in vantaggio, ma il secondo rigore a sfavore ci ha tagliato un po’ le gambe perché è arrivato a fine primo tempo e nel nostro miglior momento. La Pianese non ha avuto tante occasioni da gol, ma ha capitalizzato gli episodi.

L’impegno da parte nostra è stato massimo, ma dobbiamo crescere e imparare che a volte, quando sei con un uomo in meno, anche noi possiamo difenderci e magari sfruttare un’azione positiva. Ci siamo impegnati tantissimo e subire quattro gol è pesante perché non è la fotografia di quanto accaduto. Poi è normale che sul 3-2 ti sbilanci per voler pareggiare e subisci il quarto gol. La mia rete? Ci aveva dato la spinta, è stato il gol che poteva cambiare la gara ed effettivamente la stava cambiando, l’avevamo ribaltata”.

