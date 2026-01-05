ASCOLI PICENO – Volti raggianti a fine gara.

Nel pomeriggio di domenica 4 gennaio l’Atletico Ascoli ha battuto 2-1 L’Aquila in Abruzzo, match valevole per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni di mister Simone Seccardini in conferenza stampa, riportate dal portale del Club ascolano: “Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, non abbiamo mai snaturato la nostra proposta, il nostro modo di fare calcio. Forti con e senza palla, limitare una squadra come quella abruzzese che è una cooperativa del gol, non è una cosa da tutti i giorni. Oggi si è alzata l’attenzione, individualmente e di gruppo. Quando comprenderemo di poter fare ancora meglio, saremo in lotta per i primi posti”.

