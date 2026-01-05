ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio informa che dalle ore 16 di oggi, lunedì 5 gennaio, inizierà la vendita, solo per i settori locali, dei biglietti per assistere ad Ascoli-Ternana, anticipo della 21^ giornata, in programma venerdì 9 gennaio, alle 20:30, al Del Duca di Ascoli Piceno.

Il circuito di riferimento è Ticketone e i biglietti potranno essere acquistati online su ticketone.it o nei punti vendita fisici. Prezzi e punti vendita sono consultabili al link: https://www.ascolicalcio1898.it/biglietti-campionato-serie-c-girone-b-2025-2026/

I residenti nella regione Umbria non potranno acquistare il biglietto per i settori locali. Le modalità di vendita dei biglietti per il settore Ospiti saranno comunicate dopo la riunione del GOS di mercoledì 7 gennaio.

E’ prevista l’incedibilità di abbonamenti e biglietti.

