ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli Piceno, in collaborazione con AST Ascoli Piceno, e numerose realtà associative del territorio, è lieto di presentare il “Fine Settimana del Benessere”, un evento dedicato alla salute, al movimento e alla consapevolezza, che si terrà 10 e .

“Si tratta – dicono il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore alla qualità della vita e ambiente Attilio Lattanzi – di una occasione unica per vivere Ascoli Piceno in modo attivo, consapevole e solidale proseguendo dunque il percorso di Ben Essere Ascoli”.

Saranno due giornate ricche di appuntamenti gratuiti, pensati per promuovere uno stile di vita sano e attivo, valorizzando al contempo il patrimonio culturale e naturale della città. Il programma include lezioni di Taijiquan, Qigong, Yoga e Pilates, passeggiate tematiche, laboratori esperienziali e momenti di approfondimento sulla prevenzione e la cura.



10 gennaio, le attività inizieranno alle ore 9:30 con lezioni di Taijiquan e Yoga in due sedi cittadine, seguite da sessioni di Pilates. Nel pomeriggio, una camminata artistico-culturale con visita alla Pinacoteca Civica e, alle ore 17:00, il convegno “Con il seno nel cuore”, dedicato ai percorsi di prevenzione oncologica.



11 gennaio, si prosegue con passeggiate alla scoperta dei giardini urbani e iniziative di cittadinanza attiva come la rimozione dei graffiti vandalici e una passeggiata antidegrado Non mancheranno proposte culturali, come la visita guidata “Alla scoperta degli ori dei Longobardi”, e un laboratorio ludico sul benessere attraverso il gioco che si svolgerà nel pomeriggio.

Tutte le attività sono gratuite e aperte alla cittadinanza.

Alla realizzazione dei vari eventi collaborano U.S. Acli Marche, Cooperativa DLM, Lilt Siena e Ascoli Piceno, EventDom, Ascoli Da Vivere, Fiab Ascoli Piceno, Apicoltura Case Da Sole, Angeli del Bello, Laboratorio alimentare naturale, Plastic Free e Ascoli Musei.

