ASCOLI PICENO – Di seguito due note stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione stradale in Piazza Roma – Via del Trivio – per montaggio gru. Richiedente: Giancarlo Mariani Srl.
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 5 del 2 gennaiio 2026 l’Amministrazione comunale dispone dalle ore 21:00 del giorno 8 gennaio 2026 alle ore 06:00 del giorno 09 gennaio 2026:
- il divieto di sosta con rimozione cotta in Piazza Roma ( lato ovest), Via del Trivio ambo i lati ;
- l’interdizione temporanea della viabilità veicolare mediante l’utilizzo di n. 2 movieri durante il transito dei mezzi autorizzati lungo il seguente percorso obbligatorio: Piazza Roma, Corso G. Mazzini,Via del Trivio e vicerversa;
- Interdizione alla viabilità veicolare degli autorizzati APU in Via del Trivio , tratto che va da Corso G. Mazzini a Via Ceci, con obbligo di garantire sul lato ovest/lato farmacia uno spazio non inferiore a mt 1,50 per il transito dei pedoni ( fino alle ore 23:00 del giorno 08 gennaio 2026) mediante utilizzo di nr. 02 movieri al fine di garantire il transito in sicurezza.
La società Giancarlo Mariani Srl comunica il montaggio della gru a torre presso il cantiere in Via del Teatro, 3 ad Ascoli Piceno per il giorno giovedì 08/01/2026dalle ore 21.00fino a fine intervento, con la chiusura temporanea al transito di Via del Trivio/Chiostro di San Francescocome da allegata Ordinanza n. 597 del 22/12/2025.
