OFFIDA – Offida torna a celebrare la lettura con un nuovo appuntamento di “Oltre le righe”, la rassegna dedicata agli incontri con gli autori. Sabato 10 gennaio, alle ore 18, il Teatro Serpente Aureo di Offida ospiterà Roberta Recchia, in dialogo con il pubblico a partire dal suo ultimo romanzo.

Io che ti ho voluto così bene (Rizzoli): Luca ha quasi 14 anni e vive in una località di mare dove tutto sembra immutabile. Un’estate nasce il suo primo amore, ma una scomparsa improvvisa e l’arrivo dei carabinieri segnano per sempre la sua famiglia. Mandato al Nord dallo zio Umberto, Luca prova a ricostruirsi e a ritrovare fiducia e speranza, anche grazie a Flavia.

Quella di sabato sarà un’occasione per incontrare da vicino una voce capace di raccontare con intensità i legami, le scelte e le fragilità che attraversano le vite di tutti. Il libro, presentato come un nuovo ed emozionante romanzo dell’autrice di Tutta la vita che resta, invita i lettori a entrare “oltre le righe” delle pagine, per scoprire come nascono le storie e quali domande le hanno generate.

L’incontro si inserisce nel programma culturale promosso dalla Città di Offida e dalla Biblioteca Comunale “Maestro E. Portelli”, con la collaborazione della Libreria Rinascita. Al centro della serata, il confronto diretto, un momento pensato per chi ama leggere e per chi vuole avvicinarsi ai libri attraverso l’ascolto e la condivisione.

Prenotazione su EventBrite https://www.eventbrite.it/e/roberta-recchia-io-che-ti-ho-voluto-cosi-bene-teatro-serpente-aureo-tickets-1973093321238?aff=ebdssbdestsearch

