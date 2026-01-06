In scena prende vita una storia d’amore travagliata, ironica e piena di colpi di scena, dove l’intesa (e il disaccordo!) tra i protagonisti diventa motore di gag, poesia e acrobazie

OFFIDA – Il Colibrì Festival si avvia al gran finale con uno spettacolo sorprendente, capace di unire teatro fisico, circo contemporaneo e musica dal vivo in un’unica, irresistibile partitura scenica: “Sconcerto d’amore” della Compagnia Nando e Maila.

In scena prende vita una storia d’amore travagliata, ironica e piena di colpi di scena, dove l’intesa (e il disaccordo!) tra i protagonisti diventa motore di gag, poesia e acrobazie. Tra trapezio, tessuti aerei e una struttura musicale che si trasforma in un’orchestra imprevedibile, lo spettacolo costruisce un vero e proprio crescendo emotivo: si passa dal rock al pop, dall’opera alla musica classica, fino a un finale sospeso tra armonia e magia.

“Sconcerto d’amore” è un concerto-spettacolo che incanta pubblici diversi: famiglie, bambini e adulti. Un invito a lasciarsi trascinare dal ritmo, dal gioco e dalla meraviglia, per salutare insieme il festival con un pomeriggio di emozioni e leggerezza.

Ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni: +39 333 4358929

Iniziativa del Comune di Offida in collaborazione con AMAT, promossa dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione e sostenuta dalla Regione Marche – Fondi POC 2014-2020 (SNAI Ascoli Piceno).

