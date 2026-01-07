ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p. A. comunica l’acquisizione a titolo definitivo da Mantova 1911 delle prestazioni sportive di Francesco Galuppini, che stamane ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027.

Attaccante esterno, nato il 17 ottobre 1993 a Brescia, è un profilo di grande esperienza con oltre 300 presenze in Serie C, fra campionato e coppa, 79 gol e 39 assist. Negli ultimi due anni e mezzo ha vestito la maglia del Mantova, di cui è stato grande protagonista nella promozione in Serie B nella s.s. 2023/24 con i suoi 14 gol in 38 presenze. Cresciuto nelle giovanili di Sampdoria e Chievo, ha maturato le esperienze più importanti con Novara, Lumezzane, Ravenna, Renate e Mantova. Vestirà la maglia bianconera numero 14.

