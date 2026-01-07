Attaccante esterno, vanta oltre 300 presenze in Serie C, fra campionato e coppa, 79 gol e 39 assist. Negli ultimi due anni e mezzo ha vestito la maglia del Mantova

ASCOLI PICENO – Si rinforza l’attacco bianconero con il classe ’93 Francesco Galuppini, seguito anche dal Ravenna, che scende di categoria per scegliere il progetto Ascoli.

Attaccante esterno, vanta oltre 300 presenze in Serie C, fra campionato e coppa, 79 gol e 39 assist. Negli ultimi due anni e mezzo ha vestito la maglia del Mantova, di cui è stato grande protagonista nella promozione in Serie B, ha maturato esperienze con Novara, Lumezzane, Ravenna, Renate e Mantova.

Ecco le sue parole durante la presentazione al “Del Duca”, presente anche il DS Patti. Il giocatore Sarà già a disposizione per la prossima gara con la Ternana. “Calciatore molto ambito in serie C-dichiara Patti – stava giocando in una categoria superiore e stava giocando anche da titolare. Trattativa relativamente semplice, rapida, era cercato ma abbiamo trovato l’accordo. Primo e unico obiettivo, ne parlavamo già da questa estate, era in B Ed era centrale nel progetto del Mantova. Del Sole si è fatto male e quando si è riaperto il mercato abbiamo riscontrato sempre in lui le caratteristiche giuste per noi. Mercato ancora lungo non posso dire che sia finito, ma nemmeno che ci possano essere altri colpi. Nessuno ci ha chiesto di andare via. Magari in questo mese ci possono essere valutazioni fatte in maniera congiunta per trovare soluzioni per i più giovani per trovare spazio e anche per chi è un po’ più grande e trova meno spazio e se ci fossero richieste le valuteremo. Corazza è sereno, il campionato ha tante partite”.

Le prime parole del neo acquisto: “Sono contento di essere qui, mi sono allenato oggi ho trovato un bellissimo gruppo e sono felice di essere qui”.

Sulle caratteristiche:”Devo dimostrare tutto, si ho esperienza e batto i calci piazzati, i due ruoli che ho ricoperto sono da esterno e da trequartista. Senso del gol sicuramente ne ho, sicuramente sul tiro da fuori. Obiettivo 100 gol con i professionisti.

Sulla scelta:”sicuramente l’ambiente e la storia. La piazza. E soprattutto un professionista che mi è saputo state dietro”.

Sulla squadra:”Ho seguito la stagione dell’Ascoli e ho seguito parecchie partite. Oggi allenamento intenso, qualche compagno lo conoscevo già, Ndoj e Chakir, sul gruppo impressioni ottime, cercherò di mettermi a disposizione. Il mister è stato chiaro e mi ha detto quello che si aspetta e quello che è il suo calcio e piano piano vediamo di inserirci.”

Sul campionato:”Serve sempre esprimere un buon calcio e battagliare, metterci la testa, vi vuole esperienza. Credo che la squadra abbia dimostrato di essere pronta altrimenti non avrebbe questa classifica”.

“Cosa può darmi questa piazza? Quello che cercavo volevo confrontarmi con un pubblico di questo livello che può accendermi. Ho lasciato Mantova che è una piazza calda. Spero che mi accenda e di farla accendere io. Ho scelto la 14 il mio numero perché ammiro Crujff”.

Prossima sfida:”Con la Ternana dobbiamo essere consci delle nostre qualità, sarà difficile, ma non dobbiamo temerla per più di quello che è”.

