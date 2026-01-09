Mister Tomei non potrà contare sugli squalificati Guiebre e Curado e gli infortunati Damiani e Del Sole. Torna Nicoletti

ASCOLI PICENO – Grande attesa per il match tra Ascoli e Ternana, valido per la 21^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, in programma venerdì 9 gennaio, alle 20:30, al Del Duca di Ascoli Piceno. Ad arbitrare sarà Domenico Leone della sezione di Barletta. Gli Assistenti sono Manuel Marchese di Pavia e Matteo Nigri di Trieste. Quarto Ufficiale Gianluca Renzi di Pesaro, Operatore FVS Emanuele Bracaccini di Macerata.

Mister Tomei ha tenuto al Picchio Village la conferenza stampa di presentazione del match: “Ci porteremo dietro uno spirito di rivalsa. Mi aspetto una prova importante perché affrontiamo una squadra forte, al netto delle difficoltà extra campo. La Ternana ha una rosa che può competere per le prime posizioni, quindi dovremo alzare il livello d’attenzione e giocarci la partita sapendo di affrontare una delle squadre migliori del girone, è forte, non ha nulla da invidiare alle squadre di vertice, lo scorso anno ha perso per un nonnulla il campionato, quest’anno non ha smantellato, anzi, ha aggiunto qualità. Sarà una partita durissima, ma utile per testare il livello di qualità e di crescita, è una di quelle sfide che ti fa capire a che punto sei.

Prepariamo la partita non su un unico sistema di gioco avversario, ma nelle varie situazioni, la Ternana è reduce da un periodo positivo, quindi credo che verrà a giocarsi la partita e dovremo farci trovare pronti. Chi sostituirà gli squalificati si farà trovare pronto, avrà l’occasione per non far rimpiangere gli assenti. Abbiamo lavorato in settimana sapendo che dobbiamo essere molto concentrati perché alcuni elementi mancheranno. A Piancastagnaio abbiamo pagato oltremodo alcune situazioni, i due rigori, il terzo gol arrivato per un incidente in cui Alagna è scivolato. Il quarto gol poi è arrivato perché eravamo sbilanciati per recuperare il risultato”.

Sul neo acquisto Galuppini e sul mercato: “Galuppini è un rinforzo importante, un giocatore che ha esperienza anche in categoria superiore, è arrivato con entusiasmo; d’altra parte, chi arriva qui deve avere positività e la consapevolezza di entrare in un gruppo solido, ci darà una grande mano, ultimamente ha lavorato a parte per via del mercato, lo valuteremo e vedremo.

Col Direttore Sportivo il confronto è continuo, valutiamo quotidianamente la rosa che abbiamo fatto e siamo soddisfattissimi dei ragazzi che abbiamo scelto. Quello che mi rende contento e orgoglioso è la serietà dei ragazzi, tutti si allenano al massimo, non abbiamo musi lunghi o chi manifesta voglia di andare via, anzi, il contrario. Poi, come successo con Galuppini, se c’è possibilità di migliorarci, faremo una valutazione, ma deve trattarsi di un profilo tanto valido e funzionale al nostro modo di lavorare. In caso contrario preferiamo non fare nulla”.

Sugli acciaccati: “Damiani sta recuperando, non sarà della gara, spero di riaverlo contro la Juve. Nicoletti ha fatto la settimana normale, si è rimesso a posto, dovrà fare un grande sforzo perché non avrà i 90’, anche lui ha voglia di tornare a darci una mano, spero che da qui in avanti non abbia problemi fisici, l’unica cosa che potrebbe frenarlo”

