ASCOLI PICENO – La nuova mensa scolastica della “Falcone Borsellino” di Villa Sant’Antonio sarà operativa da lunedì 12 gennaio, quando sarà ufficialmente inaugurata alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, dell’assessore alla Pubblica istruzione, Donatella Ferretti, e della dirigente scolastica Monica Grabioli.

Un lavoro portato a termine mediante la riconversione di spazi inutilizzati e grazie a un finanziamento di 250mila euro dell’Unione europea – Next Generation EU. Un ulteriore punto di forza per l’istituto di Villa Sant’Antonio, che dal 13 gennaio e fino al 14 febbraio aprirà le iscrizioni per il nuovo anno scolastico.

Gli alunni dell’Infanzia potranno da subito beneficiare della nuova mensa, della capienza di circa 80 posti, e anche gli studenti della Primaria in futuro, in base all’eventuale attivazione del tempo pieno e in considerazione di progetti in orario extrascolastico, avranno la possibilità di usufruire del servizio. Per conoscere l’offerta formativa, la struttura e il personale scolastico, sono stati organizzati due open day: il 16 gennaio per la Primaria e il 17 gennaio per l’Infanzia.

