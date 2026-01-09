ASCOLI PICENO – Sabato 10 gennaio, alle ore 21, al teatro Filarmonici andrà in scena lo spettacolo “Canzoni d’Amore”, durante il quale numerosi artisti nati e vissuti nel territorio saranno impegnati, tra canto, musica, teatro e danza, a raccontare tante storie d’amore, tra la più struggenti nell’universo delle sette note.

“Sarà un bel momento – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – che metterà insieme la grande musica e gli artisti del nostro territorio. Come Amministrazione siamo sempre attenti alla valorizzazione dei talenti nostrani, perché crediamo che sia importante dare voce e spazio a chi, coltivando la propria passione nel luogo in cui è nato è cresciuto, è riuscito ad avere successo”.

Una serata voluta fortemente dall’assessorato con delega alla Gioventù, guidato da Annagrazia Di Nicola che, dopo aver lavorato per omaggiare la figura della donna nell’ambito delle iniziative legate alle pari opportunità, intende ora sottolineare l’importanza dei tanti giovani talenti esistenti nel capoluogo piceno.

“Un evento – ha detto l’assessore Di Nicola – per ricordare le tantissime qualità dei giovani che hanno scelto il mondo dello spettacolo nell’Ascolano, per ribadire il successo che riscuotono pur avendo scelto di rimanere nella nostra provincia. Vogliamo far capire ai ragazzi che si può scommettere sulle proprie passioni e sui propri sogni”.

Dagli anni ’70 ai giorni nostri, tra brani significativi, iconici, indimenticabili e insostituibili, pezzi cantati e vissuti da grandi protagoniste delle sette note che hanno fatto la storia. Capolavori firmati da autori come Tenco, Pino Daniele, Gino Paoli, Vasco, Fabrizio De Andrè, regalati a figure femminili immortali della nostra canzone: Mina, Giorgia, Ornella Vanoni, Mia Martini, Fiorella Mannoia. E poi brani senza tempo di star mondiali: da Whitney Houston a George Michael, da Elton John a Mariah Carey. Sul palco si esibiranno i cantanti Carl Fanini, Magda White, Antonella Gricinella, Filomena Cesari, Massimo De Angelis, Lorenza Mastrilli; i musicisti Nick Di Donato, Vinicio Simonetti e Davide Carestia; gli attori Elisa Maestri, Rossana Candellori, Claudio Baiocchi e il corpo di ballo di “Tina Dance”. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, inizierà alle ore 21 e verrà allestito in collaborazione con la Pro Loco di Ascoli. A presentare saranno Filippo Ferretti, che curerà anche la regia, e la giornalista Roberta Piergallini.

