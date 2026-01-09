All’ingresso della struttura è apparso un grande striscione bianco che non lascia spazio a interpretazioni: “FREDDO E REGOLE A TONNELLATE MA LE AULE RESTANO ROTTE E GELATE!!!”.

ASCOLI PICENO – La pazienza degli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Enrico Fermi” si è esaurita. Questa mattina, 9 gennaio 2026, i cancelli della scuola sono diventati il simbolo di una protesta che covava da tempo, esplosa definitivamente dopo l’ennesimo guasto all’impianto di riscaldamento.

“Regole a tonnellate, ma aule gelate”

All’ingresso della struttura è apparso un grande striscione bianco che non lascia spazio a interpretazioni: “FREDDO E REGOLE A TONNELLATE MA LE AULE RESTANO ROTTE E GELATE!!!”. Un messaggio chiaro che denuncia il contrasto tra il rigore richiesto agli studenti e la fatiscenza degli ambienti in cui (come dichiarato dagli stessi studenti) sono costretti a passare le loro giornate.

PAROLA AGLI STUDENTI

“Una scuola che “cade a pezzi – dichiara Michele, studente del terzo anno, che ci ha elencato con precisione le criticità che rendono la quotidianità scolastica un percorso a ostacoli, iniziando dal riscaldamento: “Le caldaie, risalenti agli anni ’80, funzionano male e le tubature sono soggette a rotture frequenti, come accaduto proprio nella giornata di ieri”. Sugli infissi, aggiunge: “Molte aule hanno finestre con guarnizioni rotte che lasciano passare spifferi gelidi; in alcuni casi i vetri mancano del tutto o sono bloccati”. Altri punti salienti sono la sicurezza e gli arredi: “Porte rotte, banchi e sedie danneggiate, bagni definiti “inutilizzabili” e infiltrazioni d’acqua dal tetto quando piove. Persino il parcheggio rappresenta un rischio; un ragazzo è recentemente caduto dal motorino a causa delle numerose buche nel manto stradale”.

L’appello alla Provincia

Lo sciopero di oggi rappresenta l’ultimo tentativo di una comunità scolastica che si sente abbandonata dalle istituzioni e che chiede dignità per il proprio percorso formativo. “La protesta non è un semplice pretesto per saltare le lezioni – tiene a precisare Martina, studentessa del quarto anno – sono tre anni che conviviamo con i lavori in corso”, spiega la ragazza, sottolineando come sia impossibile studiare o lavorare in un ambiente così freddo.

Gli studenti puntano il dito direttamente verso l’Amministrazione Provinciale: “Chiediamo esplicitamente una mano. Sembra che i soldi ci siano per questioni secondarie, ma quando chiediamo noi un intervento per la scuola, puntualmente non c’è niente. Vogliamo solo un po’ più di rispetto per chi studia e per chi lavora qui”.





Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.