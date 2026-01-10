ASCOLI PICENO – Al termine della vittoria di misura sulla Ternana, nel anticipo serale della ventunesima giornata del girone B di Serie C , ecco le voci dei protagonisti in sala stampa. Una vittoria sofferta e arrivata al termine di un finale concitato, che permette ai bianconeri di salire a quota 37 punti in classifica. Gioiscono così i quasi novemila spettatori presenti.

Mister Tomei, al termine del successo sulla Ternana, ha commentato così “Nel primo tempo siamo stati lenti nel muovere la palla, nella ripresa siamo stati più veloci, abbiamo creato più situazioni. Sono contento perché i ragazzi hanno capito che, cambiando marcia, avrebbero potuto far male all’avversario, hanno dimostrato di voler dominare la gara e alla fine siamo riusciti a portare a casa la vittoria.

Nicoletti ci ha dato una mano, anche se non era nelle condizioni migliori perché giocava a centro destra; essendo mancino faceva un po’ fatica, ma è un giocatore che ci dà spessore, sicurezza, per noi è importante, sono contento per lui perché so quanto ci tiene a giocare, dopo tanto tempo è riuscito a disputare 90’ di intensità contro una Ternana forte, reduce da ottimi risultati.

L’espulsione? Stavolta non ho detto nulla, le altre volte ha portato bene, speriamo sia così anche questa volta”.

Manuel Nicoletti, tornato in campo dopo l’infortunio che lo ha reso indisponibile per due mesi e mezzo

“Ho lavorato tanto per farmi trovare pronto a livello fisico, ho retto tutta la partita e sono felice per questo, oggi in difesa ero nel centro destra e avrei dovuto utilizzare maggiormente il piede destro.

Eravamo reduci da una sconfitta e meritavamo di dare una soddisfazione alla nostra gente, oggi abbiamo raccolto con merito quello che abbiamo seminato. Quando non si subiscono gol normalmente si fanno i complimenti a portiere e difensori, io oggi vorrei citare e dare merito agli attaccanti e ai centrocampisti che svolgono un lavoro incredibile”.

